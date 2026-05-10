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下船了！郵輪爆漢他病毒3死　乘客「分國籍」搭密封巴士、專機撤離

▲▼ 爆發致命漢他病毒疫情的豪華郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）已於10日抵達西班牙加那利群島特內里費島，停靠格拉納迪亞港（Granadilla de Abona），乘客改搭小船上岸後登上密封巴士 。（圖／路透）

▲ 洪迪斯號已於10日停靠格拉納迪亞港（Granadilla de Abona）。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

爆發致命漢他病毒疫情的豪華郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）已於10日停泊在西班牙加那利群島特內里費島外海，多國同步啟動撤離行動，依國籍分批以小船將旅客接駁上岸，再以密封巴士送往機場搭機返國。西班牙衛生部長賈西亞（Mónica García）表示，整個撤離作業「進行順利」，目前船上所有旅客均未出現任何症狀。

綜合《路透》等外媒，撤離順序依國籍排定，西班牙籍14名旅客率先登上小船撤離，返抵馬德里後將送往戈梅斯烏亞軍事醫院（Gómez Ulla）接受隔離。

多國依序撤離　末班機11日飛澳洲

▲▼ 爆發致命漢他病毒疫情的豪華郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）已於10日抵達西班牙加那利群島特內里費島，停靠格拉納迪亞港（Granadilla de Abona），乘客改搭小船上岸後登上密封巴士 。（圖／路透）

▲ 乘客改搭小船上岸後登上密封巴士 。（圖／路透）

接著由荷蘭負責的航班將接送荷蘭、德國、比利時及希臘籍旅客，再來依序為土耳其、法國、英國及美國旅客。最後一班撤離專機預計11日飛往澳洲，載運6名來自澳洲、紐西蘭及亞洲其他地區的旅客。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已於9日抵達特內里費島監督撤離作業，並稱讚西班牙當局應對措施「紮實有效」。WHO也建議所有下船人員，自10日起接受長達42天的主動健康追蹤。

6確診3死　安地斯型漢他病毒可人傳人

根據WHO截至8日的最新數據，本次疫情共通報8起病例，其中6例確診、3例死亡，死者分別為一對荷蘭籍夫婦及一名德國籍女性，確診病毒株均為安地斯型漢他病毒（Andes virus），為目前唯一已知可人傳人的漢他病毒。

歐洲公共衛生機構強調，船上所有旅客均被列為高風險接觸者，但對一般民眾而言感染風險仍偏低。西班牙衛生部也說明，上船查驗的專家並未在船上發現囓齒動物，且衛生環境條件符合標準，船上傳播的可能性不高。

撤離行動完成後，約30名留守船員將繼續駕船駛回荷蘭，屆時洪迪斯號將進行全面消毒。

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