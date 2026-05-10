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狠夫殺妻藏屍肥料槽3年！遺體塞保險箱再焊死　家屬崩潰發聲

狠夫殺妻藏屍肥料槽3年！遺體塞保險箱再焊死　家屬崩潰發聲

▲ 美國男子戴爾華納因殺害妻子後藏屍肥料槽，遭法院重判最高70年徒刑。（圖／翻攝自 WTOL11）

圖文／CTWANT

美國密西根州一起震驚全國的殺妻藏屍案，歷經3年追查後終於塵埃落定。58歲男子戴爾華納（Dale Warner）被控殺害52歲妻子迪伊華納（Dee Warner）後，竟將遺體藏進保險箱，再利用農場機具搬運，最後焊死封進大型肥料槽中，冷血手法震撼外界。法院近日正式宣判，戴爾因二級謀殺與湮滅證據等罪名，最高將面臨70年徒刑。

狠夫殺妻藏屍肥料槽3年！遺體塞保險箱再焊死　家屬崩潰發聲

▲ 戴爾華納被控為逃避離婚與財產分割，涉嫌殺妻後焊死藏屍。（圖／翻攝自WTVG 13 Action News | Toledo, OH）

根據《CBS Detroit》及多家外媒報導，迪伊華納於2021年4月在美國密西根州萊納威郡（Lenawee County）失蹤。她與丈夫共同經營卡車運輸公司、農場以及販售肥料與種子的化學公司，夫妻在當地擁有相當規模的事業與土地。迪伊失蹤後，家屬多年來四處尋人，期間甚至流傳她早已離開美國等不實說法，加上家族部分土地還頻繁遭到破壞，讓家屬長期陷入崩潰與恐懼。

警方與民間多年來動員大量資源搜索，卻始終找不到迪伊下落。直到2023年11月，也就是遺體尚未被發現前，戴爾華納便因涉嫌公開謀殺與湮滅證據遭警方逮捕。隔年2024年8月，警方終於在戴爾農場的一座肥料槽內尋獲迪伊遺骸，案件真相也逐漸曝光。

狠夫殺妻藏屍肥料槽3年！遺體塞保險箱再焊死　家屬崩潰發聲

▲ 迪伊華納失蹤3年後，遺骸被發現藏在丈夫農場的肥料槽內，震驚全美。（圖／翻攝自WTVG 13 Action News | Toledo, OH）

檢方指出，迪伊生前曾提出離婚，並準備出售家族事業、進行財產分割，認為戴爾疑似為了逃避離婚程序與龐大財產分配，才痛下毒手。法醫則證實，迪伊死因為勒斃與鈍器重創，且在遺體被塞進化學肥料槽前就已死亡。

更令人毛骨悚然的是，檢警調查發現，戴爾犯案後先將妻子遺體藏進保險箱，再利用農場機具搬運，最後甚至使用農業設備焊接封死肥料槽，企圖讓遺體永遠不被發現。相關證詞、警方訊問內容以及調查人員證言，最終都成為陪審團定罪關鍵。

狠夫殺妻藏屍肥料槽3年！遺體塞保險箱再焊死　家屬崩潰發聲

▲ 迪伊華納失蹤3年後，遺骸被發現藏在丈夫農場的肥料槽內，震驚全美。（圖／翻攝自WTVG 13 Action News | Toledo, OH）

案件於2025年2月在阿德里安（Adrian）第39巡迴法院正式開庭，陪審團歷經數週審理後，於3月10日裁定戴爾華納罪名成立。法官奧爾薩弗（Michael Olsaver）8日宣判時，針對二級謀殺罪判處375個月至60年徒刑，另因湮滅證據再加判17個月至10年，刑期需連續執行，最高可服刑70年。戴爾至少需服刑33年後，才有機會申請假釋。

宣判當天，身穿橘色囚服、手腳戴著鐵鍊的戴爾華納，全程幾乎未發一語。當法官詢問是否有話想說時，他僅搖頭回應。庭上則有5名家屬輪番發表被害人影響陳述，包括迪伊的女兒瑞克爾博克（Rikkell Bock）、兒子TJ博克（T.J. Bock）、兄弟與姪子等人，眾人一致要求法院重判。

迪伊女兒在庭上哽咽表示，「母親是整個家庭的支柱」，更透露母親生前長期幫忙照顧孫子，如今突然離世，讓整個家庭陷入混亂。家屬也提到，夫妻倆年幼女兒多年來承受巨大心理創傷。TJ博克更當庭怒批繼父冷血殘忍，甚至放話若未來戴爾有機會申請假釋，「我會盡一切力量阻止他出獄。」

法官宣判時也痛批，戴爾華納多年來明明有無數機會能結束家屬痛苦，卻始終選擇隱瞞真相，「這場悲劇造成的傷害難以估量」。據悉，戴爾目前仍保有上訴權利。

由於案件犯案手法過於駭人，加上藏屍長達3年，此案在美國引發高度關注，不僅曾登上知名節目《48 Hours》，也被《People Magazine Investigates》專題報導，再度掀起外界對家庭暴力、婚姻衝突與極端犯罪問題的討論。

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