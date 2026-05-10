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33歲台女在泰國疑涉「軍火外流案」　遭撤銷簽證逮捕

▲▼ 台女在泰國遭吊銷簽證逮捕。（圖／翻攝自Khaosod）

▲隨著中國籍男子被逮，同車台灣籍女子也被撤銷簽證逮捕。（圖／翻攝自Khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國一名中國籍男子日前在春武里府發生車禍，警方卻在其車內及住宅搜出包含步槍、高性能炸藥與手榴彈等大量槍彈，深入追查後發現，這批軍火竟疑似來自軍方外流，因此10日再逮捕一名涉案現役軍人。此外，案發時同車的一名台灣籍女子也因涉嫌重大，目前已遭移民局撤銷簽證並扣留。

翻車意外撞出「私人軍火庫」！中籍男藏強大炸藥、手榴彈

根據Khaosod報導，31歲中國籍男子日前在春武里府發生翻車事故，沒想到卻意外扯出軍火外流案。警方到場處理時，赫然在車內發現手槍及彈匣，隨即申請搜索票搜查其住處。

警方在其屋內搜出軍用槍枝、高毀滅性炸藥、殺傷性手榴彈及10枚手榴彈，宛如小型軍火庫。該名中國籍男子在接受馬拉松式審訊後，目前已被移送至芭達雅移民局羈押。

軍方人員捲入販槍醜聞！現役軍人落網

這起案件最令泰國社會震驚的，該名中國籍男子的槍彈來源疑似就是泰國軍隊。警方調查發現，一名芭達雅射擊場教練「切恩（Chen）」扮演仲介，負責聯絡海軍士官梅西（Methee）詢問是否有槍枝可供出售，梅西隨後聯絡另一名士兵海伯（Haeb），最終由士兵博（Boy）負責提供武器。而另一名海軍詹姆隆（Jamlong）則負責將槍枝交給中國籍嫌犯，並提供帳戶收取金錢。

警方目前已經逮捕切恩、梅西、詹姆隆以及博等4人，而海伯的下落則仍在追緝中。

同車台籍女子身分曝光！簽證遭火速撤銷、移送關押

案發當時，車上除了中國籍男子外，還有一名33歲台灣籍女子隨行。警方懷疑其與此案有關，因此芭達雅移民局已火速撤銷其簽證。目前這名台灣女子已被轉移至納喬姆蒂恩警察局暫時扣押。

 
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