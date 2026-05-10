美眾議員提法案嚇阻北京！　若侵台將付「毀滅性代價」

▲ 共和黨籍韓裔聯邦眾議員金映玉。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦眾議院外交事務委員會東亞暨太平洋小組主席金映玉（Young Kim）日前提出《嚇阻中華人民共和國侵略台灣法案》（Deter PRC Aggression Against Taiwan Act），要求在北京採取行動以前，搶先建立一套完整的制裁應變機制，向中共發出警告。

「中國有計畫，美國也要有」

韓裔共和黨籍的金映玉長期被視為美國國會內友台重要推手，她發文直指，中國國家主席習近平已下令解放軍在2027年前做好侵台準備，「中國有一套計畫，美國也應該要有」，強調威懾要發揮效果，前提是讓對手清楚知道美方已做好果斷出手的準備。任何針對台灣的軍事或政治行動，都將招致迅速且具毀滅性的經濟代價。

「老虎小組」任務曝光

根據法案內容，將由國務院與財政部跨部會共同主導，成立「中國制裁任務小組」（China Sanctions Task Force），又稱「老虎小組」（Tiger Team）。

這個專責機構的任務涵蓋預先鎖定與中國相關、可列為制裁對象的實體、產業及個人；在危機爆發前制定協調一致的制裁與經濟反制策略；同步整合美國盟友與夥伴的因應規劃；同時評估現行制裁授權、執法能力與跨部會協調的缺口，並研擬豁免條款，降低對美國企業與消費者的衝擊，最終向國會提出強化制裁準備的具體建議。

共同提案的民主黨籍眾議員歐謝夫斯基（Johnny Olszewski）表示，中國擴張行動不僅威脅台灣，更威脅整個印太地區穩定秩序，對於能推動跨黨派合作提出此案感到自豪，並強調最有效的預防衝突之道就是在危機發生前做好萬全部署。