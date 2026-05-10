「數百豬仔」逃竄畫面曝！爬屋頂、跳臭水溝　柬掃蕩詐騙園區

▲豬仔試圖逃竄，隨即遭柬埔寨警方制伏。（圖／翻攝自柬中時報，下同）

記者王佩翊／綜合報導

柬埔寨西哈努克省警方5月9日下午對一處名為「金玉滿堂賭場」的大型詐騙園區展開突擊行動，數百名外籍人員在現場被控制，其中多數為中國籍。而在突襲過程中，大批豬仔爭先恐後試圖從園區逃出，甚至有人跳進臭水溝躲避，場面一度失控，相關畫面也曝光。整起清查行動一路延續至10日凌晨才逐漸平息。

園區規模驚人設施齊全

根據《柬中時報》記者現場採訪所見，這座大型詐騙園區由多棟大型建築構成，部分樓層高度超過30層，房間數量多達數百間。園區外圍地形隱蔽，部分建築甚至仍在施工當中。內部配置相當完善，除了一般辦公作業區域之外，還設有餐廳、美容院以及各類生活機能設施，形同一座自給自足的封閉社區。

爬屋頂跳污水溝奪路逃竄

警方展開突襲行動後，園區內的大批外籍人員瞬間從各個角落蜂擁而出，試圖在警方完成包圍前逃離現場。現場目擊畫面顯示，有人攀爬至屋頂躲避追查，有人翻越圍牆強行脫逃，也有人直接衝入周邊空地四散逃跑。更有人情急之下跳入臭水溝，渾身沾滿污泥仍繼續拔腿狂奔，景象相當狼狽。

警方迅速封鎖展開地毯式追捕

面對人員四散的混亂局面，警方隨即調集大批警力封鎖整個園區周邊，展開全面追捕行動，陸續將涉案人員一一帶回。這次掃蕩行動規模遠超以往，該地點過去曾多次遭執法單位突擊，但以往逮捕少量涉案人士，警方此次展開大規模清剿行動，就是要拿下整個園區，實施全面性清查。

逾400人移送移民局調查仍持續

截至5月10日上午，警方已大致掌控整座園區，執法人員仍持續逐房搜查，確保無人遺漏。後續處置方面，約400名外籍人員將依法移交移民總局進行相關程序，另有數百名人員仍暫時被留置於園區內，配合執法單位進行進一步調查。