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精準狙擊！美F-18炸伊朗油輪「煙囪瞬間冒火」　衛星直擊黑煙竄天

▲▼ 。（圖／翻攝自X／@OSINTtechnical）

▲ 衛星照顯示賈斯克港多艘油輪起火 。（圖／翻攝自X／@OSINTtechnical）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國海軍F/A-18「超級大黃蜂」戰機8日在阿曼灣攔截2艘試圖突破封鎖的伊朗籍油輪，以精準導引彈藥擊中其煙囪部位，導致兩船失去動力。歐洲太空總署衛星哨兵2號（Sentinel-2）於9日清晨拍攝的最新影像顯示，位於荷莫茲海峽東側的「塞夫達號」（Sevda）船尾持續竄出大量濃煙，另有衛星圖像記錄到伊朗賈斯克港外多艘油輪起火、疑似漏油的畫面。

綜合CNN等美媒，美國中央司令部（CENTCOM）公布的攻擊畫面顯示，「海星3號」（Sea Star III）煙囪被擊中後冒出黑煙，塞夫達號則出現火焰與大量黑煙。中央司令部表示，兩船當時均為空載狀態，企圖突破美方對伊朗港口實施的海上封鎖。聲明中未提及任何人員傷亡。

專家解析　500磅雷射炸彈鎖定煙囪

軍事專家向CNN分析，F/A-18此次可能使用重約500磅的雷射導引炸彈，瞄準煙囪底部發動攻擊。澳洲格里菲斯亞洲研究所研究員、前澳洲空軍軍官萊頓（Peter Layton）指出，飛行員在低空向目標船隻接近時，透過機載紅外線瞄準莢艙將雷射光點鎖定在煙囪上，炸彈即可循光點精準命中。

坎貝爾大學海事運輸學者梅爾科利亞諾（Sal Mercogliano）則研判，炸彈落點在煙囪下緣或底座位置。另有分析人士推測，美軍此次可能使用惰性彈或低當量彈藥，目的在於癱瘓船隻而非擊沉，因此現場並未出現大規模爆炸或連續引爆。

美軍3天內三度出擊　逾50艘船被迫改道

執行此次任務的F/A-18隸屬於目前部署在該區域的「布希號」（USS George H.W. Bush, CVN-77）航空母艦，中央司令部表示，這已是美軍過去3天內第二及第三度擊中伊朗船隻；6日另有一艘油輪遭F/A-18以20公釐機砲射擊，方向舵受損喪失操控能力。目前已有逾50艘試圖規避封鎖的船隻被美軍強制改道。

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍9日對此警告，若再有伊朗船隻，將對美軍在該區域的據點發動猛烈報復；革命衛隊航太部隊也聲稱，飛彈與無人機已進入待命狀態，隨時準備開火。

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