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泰國女星「豪門尪」爆長年性侵親弟！急關IG神隱　錄音檔成關鍵

▲▼泰國女星「豪門尪」爆長年性侵親弟！急關IG神隱　錄音檔成關鍵。（圖／翻攝自Facebook）

▲Psi公開指控，哥哥多次性侵他。（圖／翻攝自Facebook）

記者王佩翊／編譯

泰國知名啤酒集團Singha（勝獅）爆出豪門家族醜聞，人稱「人魚王子」的第四代成員、知名環保社運人士近日在臉書（Facebook）崩潰控訴，自己青少年時期多次遭親生哥哥與保母性侵，全家人都知道真相卻選擇集體噤聲。如今他還遭親生母親起訴，只為了搶走外公留給他的遺產。

親哥竟是性侵犯！豪門弟淚控：全家人都聽過他認罪的錄音

根據泰媒報導，31歲泰國女星Mild於2025年與勝獅集團第四代接班人Pi Scott，更於4月宣布懷孕。然而Psi日前在臉書上傳一則影片，影片中的他幾度泣不成聲，並指控親生哥哥Pi在青少年時期多次性侵他。

他在影片中說，「我不希望再被稱為某某家族的傳承人，因為那些人根本不知道，我的親哥哥曾多次性侵我，那是在我青少年時期發生的事，而且我的家人全都知道真相！」

Psi透露，他手中握有哥哥親口承認罪行的錄音檔，家族成員也都聽過，但卻沒有任何一個長輩願意站出來為他主持公道，「我快要30歲了，但在這個家裡我從未得到正義，無論我求助哪位親戚，他們都只叫我跟媽媽道歉。」

▲▼泰國女星「豪門尪」爆長年性侵親弟！急關IG神隱　錄音檔成關鍵。（圖／翻攝自Facebook）

▲Mild才剛宣布懷孕。（圖／翻攝自Facebook）

哥哥風光迎娶女星、他卻被逐出家門！再爆遭保母猥褻創傷

事實上，這起豪門內鬥其實早有端倪。2025年11月，Pi與女星Mild舉行盛大訂婚儀式時，家族成員全員到齊，唯獨缺了親弟弟Psi。當時網友就曾質疑雙方關係不睦，Psi隨後也在社群媒體上公開喊話要求與哥哥對話，引發熱議。

Psi更進一步揭露童年陰影，聲稱幼時曾遭家中的保母性侵，當時該名保母雖然被辭退，但母親隨後竟又將對方重新聘回。Psi心碎表示，最終竟然是他這個受害者被迫離開家門，「我無法跟一群不把我當人看、沒有基本人權價值觀的人生活在一起。」

遭生母怒告「逆子」奪家產　人魚王子心碎：我活不下去了

除了性侵創傷，Psi今年還面臨法律訴訟。他透露，母親已正式對他提告，罪名是「忤逆父母（ลูกเนรคุณ）」，目的是要奪回外公指名贈送給Psi的遺產。母親認為他在網路上揭露家族醜事屬於不孝行為。

Psi在影片最後絕望表示：「我不知道該怎麼辦，我再也受不了這樣的生活，這對我太痛苦了（大哭）。」影片曝光後瞬間點燃泰國社群怒火，網友紛紛留言聲援Psi，並要求Pi及其家族出面說明。

目前勝獅集團與相關家族成員尚未對此作出回應，但被指控性侵的Pi已經緊急關閉社群媒體帳號。

 
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