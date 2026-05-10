「對台軍售」川普訪中前夕放緩！　亞洲盟友緊盯美方立場是否生變

▲美國總統川普（Donald Trump）即將訪中，亞洲盟友都緊盯其立場是否轉換。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

美國總統川普預計14日飛抵北京，與中國國家主席習近平展開峰會，這也是時隔9年再度有美國總統踏上中國土地。此次峰會恰逢伊朗戰事膠著，外界高度關注川普在外交與經貿談判上是否因此有所調整，而台灣軍售議題的最新動向，更讓亞洲多國盟友屏息以待。

伊朗戰火牽動峰會氣氛

根據英國《衛報》報導，川普此行原定行程因中東局勢而縮短，並延後出發。華府知名智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）副所長馬洛尼（Suzanne Maloney）指出，伊朗戰事的持續，讓這場北京峰會與過去歷次美中高峰會談有著截然不同的背景氛圍，也讓外界對談判走向更加難以預測。

中方籌碼不少川普壓力不小

《衛報》分析，中方在這場談判桌上並非毫無底牌。北京先前對稀土出口祭出的限制措施，已對美國相關產業造成實質衝擊；加上中國對伊朗長期握有一定的經濟影響力，在當前局勢下更添籌碼。反觀川普，目前國內民調不滿意度約達62%，加上11月期中選舉步步逼近，內政壓力同樣不容小覷。

對台軍售案傳出進度放緩

台灣問題在這場峰會中備受矚目。報導指出，一筆高達110億美元（約合新台幣3445億元）的對台軍售案，據傳在峰會前夕出現進度趨緩的跡象，引發周邊盟友強烈關切，擔憂華府是否正悄悄調整對台的措辭立場與軍售態度。

盟友緊盯美方私下表態

復旦大學教授趙明昊表示，美中之間目前仍存在相當深的不信任感。前白宮官員拉普霍伯（Mira Rapp-Hooper）也指出，各方盟友正密切觀察美方代表在非正式場合中，是否會以某種形式默認北京在特定議題上的利益主張。

波音輝達花旗隨行談生意

峰會議程不只有政治角力，雙方同樣預計就貿易協定及人工智慧（AI）相關標準展開磋商。值得注意的是，川普此行特別邀集波音、輝達（Nvidia）與花旗集團等企業高層同行，商業色彩相當濃厚。《衛報》指出，中方可能以採購波音客機及農產品作為談判條件，換取延續現行貿易休戰協議。

峰會結果仍待雙方正式說明

整體而言，這場為期兩天的川習峰會預計在雙方相互疑慮尚未消散的氛圍下進行。涵蓋貿易、台灣及科技等多項核心議題的磋商結果，目前尚無定論，具體進展仍有待峰會結束後由美中雙方正式對外說明。