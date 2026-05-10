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機長通報「我們撞到人了」　航管驚悚對話曝：跑道有斷肢

▲▼ 一架邊疆航空（Frontier Airlines）空中巴士A319飛機於丹佛國際機場。（圖／路透）

▲ 一架邊疆航空空中巴士A319飛機於丹佛國際機場。（資料照／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國丹佛國際機場8日深夜驚傳死亡事故，一名身分不明的男子翻越機場圍欄、闖入跑道，遭邊疆航空（Frontier Airlines）4345號班機高速撞擊後身亡。網路曝光當下機長、地勤與塔台通話錄音，內容十分驚悚。

機長無線電通報「我們剛撞到人了」

綜合《紐約郵報》等外媒，根據航管通話錄音，機長事發後透過無線電向塔台通報，「塔台，邊疆4345，我們在跑道上停下來了，呃，我們剛撞到人了……我們的引擎起火了。」

機場地勤人員隨後也向管制員回報，「跑道上有殘肢，我認為飛機撞到某個人了」，「跑道上似乎有人體殘骸。」

交通部長批「非法闖入者」

丹佛國際機場證實，事發時間為當地時間晚間約11時19分，死者事前翻越周邊圍欄擅自進入跑道。美國交通部長達菲（Sean Duffy）發文時稱其為「非法闖入者」，強調「任何人絕對不應擅闖機場」。機場方事後已檢查圍欄，確認並無遭破壞的痕跡。

死者至少部分軀體被吸入空巴A321neo型客機其中一具引擎，引發短暫火勢。飛航追蹤資料顯示，撞擊當下飛機時速約達224公里（139英里）。有乘客家屬透露，機上旅客親眼目睹駭人一幕，造成嚴重心理創傷。

乘客濃煙中疏散　調查進行中

這架班機原定飛往洛杉磯，當時載有224名旅客及7名機組員，起飛過程中機艙一度出現濃煙，機長隨即中止起降程序，乘客透過充氣滑梯緊急撤離。事故共造成12人輕傷，其中5人送醫治療，其餘旅客則由巴士送返航廈，改搭替代航班繼續行程。

邊疆航空發言人表示，「對此事深感悲痛」，並與機場及安全主管機關展開調查。美國國家運輸安全委員會（NTSB）與聯邦航空總署（FAA）已介入調查，死者身分目前尚未對外公布。

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