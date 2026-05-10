台海衝突驗收？CNN：伊朗戰爭曝弱點　成美中學打仗「活教材」

▲ 美軍薩德系統。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗戰事進入第3個月，這場衝突意外成為北京與華府相互觀察、重新學習現代戰爭的活教材。CNN訪問兩岸及多國專家，分析美中若爆發衝突，伊朗戰場能提供哪些關鍵啟示，而台海被普遍視為最可能驗證這些教訓的潛在熱點。

解放軍空軍大幅擴張 殲-20規模媲美F-35

解放軍近年大幅強化遠程打擊能力，包括配備高超音速滑翔載具的飛彈、第五代匿蹤戰機殲-20，以及仍在研發中的長程匿蹤轟炸機。英國智庫RUSI估計，解放軍空軍最終將部署約1000架殲-20，執行遠程精準打擊任務，規模與美軍F-35相當。

然而，伊朗一再以廉價無人機與彈道飛彈突破愛國者及薩德（THAAD）等防空系統，讓中國空軍退役上校傅前哨直言警告，「我們必須深入找出防禦端的弱點，確保未來作戰立於不敗之地」，同時要強化機場、港口與關鍵設施防護能力。

無人機群衝擊台海 台灣認反制措施不足

無人機議題同樣牽動台海局勢，台灣國防安全研究院副研究員揭仲指出，長程火箭與無人機群將在解放軍對台聯合作戰中扮演關鍵角色。分析報告顯示，中國民間製造商具備一年內將年產能轉換至10億架武裝無人機的能力。台灣政府監督報告則坦承，現行反無人機措施「效果不彰」，對關鍵基礎設施構成重大安全風險。

美國也持續調整戰術，印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）曾公開主張，在台海空中、水面與水下密集部署數千架無人載具，阻止解放軍跨海行動。他4月在參議院聽證會上指出，無人機正大幅提高進攻方的作戰成本，對潛在入侵者形成有效嚇阻。

專家：台海衝突波及全球 解放軍缺實戰磨練

民主保衛基金會資深研究員辛格頓（Craig Singleton）提醒北京，「戰術上的勝利不等於政治上的勝利。」且解放軍自1979年2月中越戰爭結束以來便幾乎未有大規模實戰經驗，而美軍歷經伊拉克、阿富汗2場大規模作戰、其他軍事行動及軍演磨練，實戰積累懸殊。

新加坡拉惹勒南國際研究院資深研究員湯普森（Drew Thompson）舉韓戰為例指出，「一名優秀飛行員駕駛平庸的戰機，永遠勝過一名平庸飛行員駕駛頂尖戰機。」且任何台海衝突一旦爆發，將馬上波及全球貿易、能源運輸與區域安全秩序。