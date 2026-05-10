伊朗靠「秘密補給線」續命！裏海成地緣黑洞　俄國直送軍火零件

▲伊朗裏海（Caspian Sea）沿岸城市安扎利（Bandar Anzali）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

就在美軍持續封鎖波斯灣、壓縮伊朗海上進出口空間之際，德黑蘭與莫斯科實際上早已悄悄另闢蹊徑，偷偷運送補給。根據《紐約時報》報導，俄羅斯正透過裏海向伊朗輸送無人機零組件與各類民生物資，協助伊朗在美國強大軍事壓力下仍能維持戰爭韌性，而這片幾乎被西方情報體系忽視的水域，正逐漸成為兩國繞過國際制裁的核心通道。

以色列空襲揭開隱藏戰線

以色列空軍今年3月對伊朗一處海軍指揮中心發動突擊，以軍形容此役為對伊朗作戰中「最重大的打擊之一」。然而，從以軍公布的影片可以發現，目標並非地緣政治焦點的波斯灣，而是距離主戰場數百英里外、長年默默無聞的伊朗裏海（Caspian Sea）沿岸港口安扎利（Bandar Anzali）。

補充6成戰損無人機戰力

美國官員透露，俄羅斯正透過裏海航線向伊朗持續輸送無人機相關零組件。外界估計，伊朗在近期一系列衝突中已折損約60%的無人機作戰能量，而俄方的物資支援，正是德黑蘭重建這支空中打擊力量的主要來源。

除了軍事裝備，俄國也將原本經由荷莫茲海峽運送的商業貨物，包括小麥、玉米、動物飼料與葵花油等，全面改從裏海輸送。伊朗方面表示，裏海沿岸4座港口目前已進入全天候24小時運作狀態。

貨運規模可能在2026年翻倍

協助俄國出口商媒合伊朗買家的機構RusIranExpo負責人沙羅夫（Alexander Sharov）受訪時估計，橫跨裏海貨運噸位在2026年有望倍增。他也指出，雖然部分大型企業因為西方國家的制裁，對於從裏海運送貨物仍有顧慮，但荷莫茲危機或許能打消這部分的疑慮，進而擴大裏海航線的使用規模。

巴黎政治學院專研俄伊關係的學者格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）則直言，「如果你在尋找規避制裁與軍事物資轉運的理想地點，裏海就是答案。」

美國監控幾乎觸及不到的水域

裏海面積比日本國土還大，是全球公認最大的湖泊，而其特殊的封閉地緣條件讓美國幾乎束手無策。由於只有5個沿岸國能進入此水域，美軍無法像在波斯灣那樣直接攔截往來船隻。

更棘手的是，俄伊之間的貨船經常關閉衛星定位應答器，進一步提高監控難度。美國智庫哈德遜研究所資深研究員柯菲（Luke Coffey）形容，「對美國政策制定者來說，裏海就是一個地緣政治黑洞，幾乎像不存在一樣。」

行政分割讓美國難以統籌應對

柯菲進一步說明，裏海沿岸國家在美國軍事指揮體系中被劃入不同管轄範圍，歐洲司令部負責亞塞拜然與俄羅斯，中央司令部則管轄伊朗、土庫曼與哈薩克。在國務院層級，這5個國家更分屬3個不同局處處理。這種行政碎片化的現象，讓美國在整合對裏海的政策部署時面臨先天障礙，直到2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，裏海的戰略價值才逐漸受到重視。

俄伊合作早有預謀 以色列看穿佈局

俄羅斯與伊朗長達20年來一直在籌畫一條從波羅的海延伸至印度洋、全長約7200公里的國際貿易走廊，計畫涵蓋艦隊更新、港口擴建與鐵路建設等基礎工程，目標正是繞開西方主導的海上通道。

「華盛頓近東政策研究所」俄羅斯問題專家博爾什切夫斯卡婭（Anna Borshchevskaya）表示，「以色列轟炸安扎利，就是因為清楚俄國能透過這條看似規模有限、實則極具戰略價值的補給路線，向伊朗提供大量援助。」

儘管如此，目前仍無法確切掌握俄方透過裏海輸送的軍事物資總量，整體貿易規模也難以彌補荷莫茲海峽被封鎖前的石油出口缺口。