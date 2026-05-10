爆漢他疫情郵輪到了！譚德塞赴西班牙坐鎮　強調「非另一場新冠」

▲ 譚德塞親赴西班牙指揮撤離工作。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

郵輪漢他病毒疫情延燒，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）據報於9日抵達西班牙加那利群島特內里費島（Tenerife），與西班牙衛生部長及內政部長共同坐鎮指揮，協調約150名船員及乘客的撤離行動。

綜合《法新社》、《天空新聞》等外媒，荷蘭籍郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）已於當地10日清晨（台灣中午約12點半）抵達特內里費島，預計停靠於格拉納迪亞港（Granadilla de Abona）近海，船上人員將改搭小船上岸，換乘巴士前往機場後搭乘各國安排的返國專機。

安地斯病毒株現蹤 3死6確診引國際警戒

此次疫情已奪走3條人命，包括一對荷蘭夫妻及一名德國女子。確診病例中已驗出安地斯病毒株（Andes virus），為目前已知唯一可人傳人的漢他病毒株，引發國際高度警戒。截至目前，船上共有6例確診、8例疑似病例，WHO稱船上已無疑似病例待確認。

譚德塞在X平台發文安撫各界情緒，「我知道你們很擔心。我知道當你們聽到『疫情爆發』這個詞，看到一艘船航向你們的海岸，沒有人能完全放下的記憶便浮上心頭」，「2020年的傷痛依然真實存在，我絕不會忽視它。但我要清楚告訴大家：這不是另一場COVID-19。漢他病毒目前帶來的公衛風險依然很低。」

WHO：傳染力有限 同艙旅客也有人未染病

WHO發言人林德邁爾（Christian Lindmeier）也補充，病毒傳染力有限，「甚至有同艙旅客中，一人生病但另一人並未受到感染」的情況。

WHO流行病與大流行病防範主任范科霍芙（Maria Van Kerkhove）則說明，船上所有人員均被列為高風險接觸者，但對一般民眾及當地居民而言，感染風險依舊偏低。

各地陸續驗出陰性 美17人送軍事基地隔離

美國方面，17名美籍乘客將被送往內布拉斯加州一處軍事基地接受隔離監測。美國總統川普表示，相關單位正密切掌握疫情，並稱此病毒「不易傳播」。

此外，一名曾接觸感染者的荷蘭皇家航空（KLM）空服員已確認漢他病毒檢測陰性；2名曾在船上的新加坡居民同樣驗出陰性，但仍需維持隔離。英國偏遠屬地崔斯坦達庫尼亞島（Tristan da Cunha）也通報一起疑似病例，當地居民約220人。