以軍空襲黎巴嫩2800人慘死！　父女遭無人機3次「追殺式轟炸」

▲以色列自3月起不斷轟炸黎巴嫩，至今已造成近2800人死亡。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列10日再度對黎巴嫩全境發動密集空襲，根據黎巴嫩衛生部統計，單日就奪走39條人命，其中南部城鎮薩克薩基耶的一次空襲就造成至少7人死亡，包含幼童。而這場以色列與真主黨之間自3月以來爆發的衝突，已在黎巴嫩造成近2800人死亡。

精密導彈難避平民傷亡！以軍空襲薩克薩基耶奪7命

黎巴嫩與以色列的衝突持續延燒，儘管美國總統川普於4月16日宣布以色列與黎巴嫩政府達成停火協議，但雙方戰火並未平息。根據BBC報導，黎巴嫩國家通訊社（NNA）指出，以軍10日針對黎巴嫩南部展開大規模空襲，黎巴嫩衛生部證實，薩克薩基耶的一場空襲造成至少7人死亡，其中包括一名小女孩，另有15人受傷。

以色列國防軍（IDF）隨後發表聲明，強調當時目標是該區「在軍事建築內活動的真主黨恐怖分子」。以軍聲稱，在發動攻擊前已採取多項措施降低平民風險，包括使用精確導彈與空中偵察，但同時坦承「已收到關於波及無辜平民的報告」，目前正對該起事件進行調查。

無情無人機3度狙擊！敘利亞父死、12歲女兒重傷命危

除了南部城鎮，空襲慘劇也發生在納巴提耶（Nabatieh）。黎巴嫩衛生部控訴，以軍無人機鎖定一對騎乘摩托車的敘利亞籍父女，第一波攻擊未中後，這對父女試圖逃離現場，無人機竟發動第2次攻擊當場擊斃父親。隨後，無人機更直接對準12歲的女兒發動第3次攻擊，導致女童命危送醫，目前仍在搶救中。

作為反擊，真主黨出動自殺式無人機襲擊以色列北部，造成3名以色列士兵受傷，其中一人傷勢嚴重。

死亡人數逼近2800人！以軍占領區村莊淪「第2個加薩」

根據黎巴嫩衛生部統計，自3月2日戰事再起以來，全黎巴嫩已有2795人喪生、8586人受傷。其中光是過去一周，以色列的攻擊就已經造成黎巴嫩全國120多人死亡，其中包含婦女與兒童。

以軍目前占領黎巴嫩邊境約10公里寬的帶狀地區，聲稱是為了建立「無真主黨安全區」，以保護以色列北部社區。然而，人權組織指出，以軍在占領區內摧毀整座村莊的行徑與在加薩走廊（Gaza）如出一轍，可能已構成戰爭罪。