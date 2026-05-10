菜瓜布比馬桶還髒！　日研究示警：只用清水洗碗恐吃下滿盤細菌

圖文／鏡週刊

不少人洗碗時，若只是清洗水杯或看起來不油膩的餐具，常會直接拿菜瓜布沾水刷一刷就結束，認為這樣既省洗碗精又方便。不過，日本最新研究指出，這種習慣恐怕會讓碗盤越洗越髒，甚至可能成為全家腸胃不適的潛在來源。

根據日本「FCGI綜合研究所」調查，廚房菜瓜布因長時間處於潮濕狀態，又經常接觸食物殘渣與油脂，非常容易滋生細菌。研究發現，使用數週後的菜瓜布，細菌數量可能高達數萬甚至數億個，若換算單位面積的細菌密度，甚至比平時有清潔的馬桶座墊還要髒。

菜瓜布為何會變成細菌溫床？

研究指出，菜瓜布長期濕潤，加上殘留食物與油脂，等同提供細菌理想的繁殖環境。相較之下，多數人會定期清潔馬桶，因此馬桶座墊上的菌量通常只有數百隻，但髒菜瓜布卻可能以「億」為單位計算。

研究人員也進一步進行實驗，在菜瓜布上附著約1億個金黃色葡萄球菌及肉汁，再用這塊菜瓜布清洗乾淨盤子。結果發現，只用清水刷洗的盤子，洗完後表面仍殘留高達8,000CFU細菌。換句話說，看似把盤子洗乾淨，其實反而可能把細菌塗滿整個餐具。

為何洗碗精不能省？

研究顯示，只要搭配洗碗精使用，不論產品是否主打除菌功能，盤面最後檢測出的細菌量幾乎都是0。專家解釋，洗碗精中的介面活性劑與泡沫，能有效帶走油脂與細菌，因此若只用清水清洗，反而容易讓病菌殘留在餐具上。

另外，專家也提醒，菜瓜布即使外觀看起來正常，仍建議每3至4週更換一次。若已經出現異味、變色、油膩感難以洗掉，或纖維開始破損，就代表細菌可能大量滋生，應盡快丟棄。

平時使用後，也應徹底擰乾菜瓜布並放置通風處，天氣好時可利用陽光曝曬殺菌；若曾清洗生肉相關器具，則建議再以稀釋漂白水浸泡，降低交叉污染風險。

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