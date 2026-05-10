等不到伊朗回音！盧比歐密會「幕後調解人」　力促14點備忘錄

▲ 盧比歐、川普中東特使和卡達總理進行會談。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿盧比歐與中東特使魏科夫（Steve Witkoff）9日在佛羅里達州邁阿密會晤卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani），共同磋商推動美伊停戰協議，會談持續約1小時。美國政治新聞網站Axios率先披露此消息，而美方截至當天午後仍未收到伊朗對14點終戰備忘錄的回覆。

國務院會後聲明表示，盧比歐對卡達在多項議題上的合作表達感謝，雙方也討論美國對卡達的防務支持，以及持續合作以嚇阻威脅、促進中東穩定與安全的重要性。聲明雖未直接點名伊朗，但2名知情人士向Axios透露，這場會談的核心正是美伊停火備忘錄的推進路徑。

卡達總理臨時改道 密電沙國外長協調

穆罕默德8日才在華府與副總統范斯會面，原先預計馬上返回杜哈，卻臨時改道赴邁阿密。據悉，他在當地還致電沙烏地阿拉伯外交大臣討論協調工作。

儘管自衝突爆發以來，巴基斯坦一直是美伊之間正式調解人，但美國官員指出，卡達實際上一直在幕後積極運籌，白宮也認為卡達在與伊朗周旋方面成效卓著。

5國調解機制成形 合力促停火協議

知情人士透露，卡達、巴基斯坦、埃及、土耳其與沙烏地阿拉伯目前已形成協調機制，正合作促成協議，「調解人正敦促雙方緩和局勢，聚焦達成協議。」

目前美伊談判方向是先就14點單頁備忘錄達成共識，作為後續更深入談判的框架，但美方截至9日下午仍未盼到伊朗回應。