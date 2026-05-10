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「2條人腿」在引擎裡旋轉！美客機撞死人　乘客曝恐怖第一視角

▲▼ 美國邊疆航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國邊疆航空發生死亡事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國丹佛國際機場8日深夜發生一起死亡事故，一架邊疆航空（Frontier Airlines）4345號班機在準備起飛滑行時，撞上一名擅自闖入跑道的不明人士，對方當場遭引擎捲入身亡，引擎更是隨即起火，機上乘客在濃煙中尖叫逃生。一名乘客更是目睹了死者的雙腿在捲入引擎時瘋狂旋轉的驚悚畫面。

事發經過如惡夢

根據《紐約郵報》報導，這班原定飛往洛杉磯國際機場的班機，8日晚間11時因發生撞擊事故通報火警，火勢雖在短時間內獲得控制，卻造成1人死亡。

根據機場官員說法，死者約在事發前2分鐘強行突破機場圍欄進入跑道，初步研判並非機場工作人員。有乘客即時拍下疑似撞擊瞬間並上傳社群媒體，影片中先出現震耳欲聾的撞擊聲響，緊接著是乘客此起彼落的尖叫。

父子三人以為難逃一死

來自美國內布拉斯加州（Nebraska）的56歲男子約翰·安森斯（John Anthens）與30歲兒子的雅各（Jacob）以及19歲的小兒子利維（Levi）正好搭上這班飛機。約翰回憶起引擎爆炸的瞬間表示，當時他腦中只閃過一個念頭，那就是他們要完蛋了。

他形容，飛機機頭先是劇烈上仰，緊接著傳來一聲如同炸彈引爆般的巨響，整個機艙劇烈震動。

雅各透露，父親當時正望向窗外，親眼目睹那名不明人士被捲進飛機引擎的過程，並在引擎爆炸的瞬間，看見「人的雙腿在引擎內旋轉」，恐怖畫面讓他至今仍難以消化。

濃煙瀰漫機艙乘客驚恐崩潰

約翰回憶，爆炸聲響起後，大多數乘客根本搞不清楚發生了什麼事，但巨大的聲響瞬間引發恐慌，小孩的哭聲和大人尖叫聲在機艙內交錯，現場一片混亂。全家人在濃煙
中緊緊抓著座椅，空服員則持續廣播，要求所有旅客留在座位上，直到最後確認疏散。離機後，約翰拍下了現場血跡斑斑的畫面，弟弟利維則協助其他旅客滑下充氣逃生梯。

 
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