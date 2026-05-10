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2男助北京監控異議份子！　英召見中國大使警告「嚴重侵犯主權」

▲▼ 2名中英雙重國籍男子被裁定協助香港及北京當局在英境內對異議人士進行非法監控與恐嚇。（組圖／路透）

▲ 袁松彪（左）與衛志樑（右）被英國法院定罪。（組圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國法院7日依《國家安全法》將2名出身香港華裔的男子定罪，裁定其協助香港及北京當局在英境內對異議人士進行非法監控與恐嚇。英國外交部隨即於8日召見中國駐英大使鄭澤光警告，此類行為構成對英國主權的「嚴重侵犯」，絕不姑息。

2名被告身分曝　具港警背景、掌機場通行證

綜合《天空新聞》等英媒，被定罪的兩人分別為65歲的袁松彪（Bill Yuen）與40歲的衛志樑（Peter Wai）。袁松彪曾擔任香港警務人員，案發期間以香港駐倫敦經貿辦行政經理身分為掩護，主導情報蒐集行動；衛志樑則是前英國邊境部隊成員，同時曾任倫敦警察廳警員，且持有希斯洛機場限制區通行證，具備相當敏感的情報蒐集條件。

檢方指出，兩人的犯行發生於2023年12月20日至2024年5月2日，這也是英國《國家安全法》實施以來，首度有人因協助中國勢力而依法被判刑。英國皇家檢察署更直指香港駐倫敦經貿辦實際上是策劃非法活動的據點，且提供資金支援。

監控羅冠聰、跟蹤付款紀錄

案件審理期間揭露衛志樑曾持警徽威脅示威者；知名香港民主派人士羅冠聰2023年11月在牛津大學演講時遭到跟蹤監視；另有中國異議人士反映，自己被人一路從示威現場跟蹤，連付款紀錄也被追查。

此外，同案相關人士、前皇家海軍陸戰隊員崔基特（Matthew Trickett）於2024年5月19日在麥登黑德一處公園輕生，就在他首次出庭幾天後。

英外交部表態　召見中國大使嚴正警告

英國外交部9日聲明表示，外交大臣召見中國大使時強調，「絕不容忍任何外國政府企圖在境內恐嚇、騷擾或傷害個人或社區，這類行為嚴重侵犯英國主權。我們將持續運用一切可行手段捍衛自身安全，並追究中方破壞英國安全與民主價值的責任。」

英國對內情報安全機關「軍情五處」（MI5）旗下的國家安全保護局（NPSA）也於8日發布以「跨境鎮壓」為主題的最新安全指引，協助各界辨識並因應類似威脅。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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