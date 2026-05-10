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專家曝「漢他病毒突暴增」關鍵原因！　氣候變遷使鼠群擴散

老鼠（圖／達志／示意圖）

▲阿根廷漢他病毒暴增，專家認為與氣候變遷有關。（圖／達志／示意圖）

記者王佩翊／編譯

荷蘭籍豪華遠征郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）4月1日從阿根廷南端烏斯懷亞港（Ushuaia）出發，如今卻爆發漢他病毒群聚感染，2名荷蘭籍乘客相繼不治，疫情延燒，引發國際社會高度關注。而阿根廷同樣正面臨嚴峻的漢他疫情。自2025年6月以來，已有101人確診，其中32人死亡，是前一年的2倍。專家則將這波疫情擴散歸咎於氣候變遷。

阿根廷疫情創6年新高

根據阿根廷衛生部資料，2025年6月以來，當地漢他病毒確診人數已達101例，相較去年同期的57例大幅攀升，寫下2018年以來的最高紀錄。不僅如此，今年的致死率也明顯惡化，死亡人數的比例較前一年增加10個百分點。

衛生當局形容這是「異常嚴峻」的一年。值得注意的是，這項數據還未將郵輪「洪迪斯號」上的群聚感染事件計入。

郵輪疫情溯源成謎

「洪迪斯號」4月1日從烏斯懷亞啟航，船上爆發的漢他病毒疫情被鑑定為安地斯株（Andes strain），一種較為罕見、在特定情況下可能發生人傳人的病毒型別。阿根廷當局緊急調查這對荷蘭夫婦的行蹤，兩人出事前曾多次往返阿根廷、智利及烏拉圭邊境地區，研判曾造訪米西奧內斯省（Misiones）與內烏肯省（Neuquén），皆屬已知的漢他病毒高風險區域。

對此，火地島省（Tierra del Fuego）流行病學主任胡安·佩特里納（Juan Petrina）則指出，根據機場與船班記錄，這對夫婦在烏斯懷亞停留的時間僅有3月29日至4月1日，且烏斯懷亞已經幾十年沒有出現過漢他病毒確診案例，以時間軸而言，他們在當地感染的可能性存疑，也就是說，感染源頭至今不明。

病毒如何傳播 疫情為何擴散

漢他病毒主要透過接觸受感染鼠類的排泄物（尿液或糞便）而感染人體，通常好發於農村或都市邊緣地帶、植被茂密或潮濕的環境。阿根廷境內歷史上有四大高風險地區，分別是西北部的薩爾塔、胡胡伊及圖庫曼省，東北部的米西奧內斯、福爾摩沙及查科省，中部的布宜諾斯艾利斯、聖塔菲及恩特雷里奧斯省，以及南部的內烏肯、里奧內格羅及丘布特省。然而，今年大量案例反而集中在中部地區，光是布宜諾斯艾利斯省就通報42例，位居全國之冠。

氣候變遷與環境破壞難辭其咎

多位專家認為，氣候變遷與人類對自然環境的干擾，是導致漢他病毒傳播的重要原因。阿根廷衛生部指出，人類與野生環境的接觸日趨頻繁、棲地遭受破壞，以及在農村地帶設立小型聚落等因素，都助長了病毒在歷史上非疫區的地方出現。

傳染病專家、曾任阿根廷政府新冠疫情顧問的愛德華多·羅培茲（Eduardo López）指出，氣溫升高改變了生態系統，使阿根廷與智利境內主要病毒宿主「長尾鼠」的分布範圍產生變化。

他強調，「這些囓齒動物對氣候變化的適應能力較強，這可能正是我們看到更多病例的原因之一。」

拉丁美洲疫苗學會副會長羅伯托·德巴格（Roberto Debbag）也補充，森林野火迫使人類與野生動物向新地區遷移，連帶提高了接觸風險；旅遊觀光活動同樣是一大隱憂。他警告，「任何前往高風險地區旅遊的人，若該地未經過清除雜草和植被的處理，都面臨極高的感染風險。」

新冠翻版？WHO緊急澄清

郵輪上的群聚感染消息一出，加上船上乘客來自多個國家，外界開始憂慮是否即將迎來另一場全球大流行。劍橋大學衛生安全與傳染病助理教授夏洛特·哈默（Charlotte Hammer）接受CNN訪問時坦言，能理解民眾產生這種聯想，「我們都有新冠的集體記憶」。但她強調，漢他病毒與新冠病毒在本質上截然不同。

哈默解釋，安地斯株的傳染通常需要與感染者長時間近距離接觸才會發生，不像新冠病毒只需短暫路過即可能中鏢，「以傳播潛力而言，兩者有著天壤之別。」她也坦承，郵輪這類空間確實屬於「容易長時間近距離接觸」的環境，但這並非一般日常狀況。

 
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