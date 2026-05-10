美客機撞死行人事發影片曝！　引擎損壞濺血、乘客滑梯逃生

Frontier Airlines......parents are casually letting their kids stand right next to it like it's a petting zoo.

Everyone's snapping selfies like it's a normal day at the airport.

Bet there's tons more footage from aft of the engine too.

Common sense left the chat pic.twitter.com/mSVUN5obKq — Fahad Naim (@Fahadnaimb) May 9, 2026

記者張靖榕／綜合報導

一架邊疆航空（Frontier Airlines）班機8日晚間在美國丹佛國際機場（Denver International Airport）準備起飛時，於跑道撞上一名闖入禁區的人士，造成對方當場死亡，飛機發動機隨後起火，機上乘客緊急撤離，現場畫面也在網路流傳。

▲美國邊疆航空。（圖／達志影像／美聯社）



不明人士擅闖機場跑道

美媒NBC News報導，邊疆航空編號4345、原定飛往洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）的班機，於當地時8日晚間11時19分左右通報撞到人，之後發動機起火，但火勢很快被撲滅。

機場官員表示，死者在事發前約2分鐘突破機場圍欄闖入跑道，初步研判並非機場員工。有乘客拍下疑似撞擊瞬間並上傳社群媒體，影片中先傳出巨大撞擊聲，隨後機艙內響起乘客尖叫。

▲邊疆航空班機捲入擅闖跑道者。（圖／翻攝X）



乘客驚恐回憶：火災濃煙滿佈機艙 連呼吸都難



乘客塔蘭基（Nikil Thalanki）向NBC地方電視台KUSA表示，飛機機輪一度短暫離地後又落回跑道，接著發生火災。

他說，「濃煙充滿整個客艙，真的很難呼吸。」機組員要求乘客留在座位等待數分鐘後，才打開緊急出口。

另一名乘客瓦雷拉（Franco Valera）表示，他聽到巨響後往窗外看，發現發動機已起火，「當大家開始尖叫、有人站起來時，我只能努力讓自己冷靜下來，真的很可怕。」

目前尚不清楚發動機起火是否與撞擊事件直接相關。

邊疆航空表示，這架空中巴士A321（Airbus A321）載有224名乘客及7名機組員，機師事後中止起飛，所有乘客透過緊急滑梯疏散。

丹佛機場指出，共有12人通報輕傷，其中5人送醫。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）也在社群平台X證實此事，表示「一名擅闖者突破丹佛國際機場安全設施，蓄意翻越圍欄並跑上跑道」，並強調，「從頭到尾都不該有人擅闖機場。」