美股AI著魔！　《大賣空》本尊警告：就像網路泡沫崩盤前夕

▲美股。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

電影《大賣空》（The Big Short）主角原型、美國知名投資人貝瑞（Michael Burry）警告，美股市場對人工智慧（AI）的狂熱，讓他想起網路泡沫破裂前最後的瘋狂階段。

所有人都在談AI 沒人在談別的

美媒報導，貝瑞8日在Substack發文表示，他在長途開車時持續收聽財經節目，卻發現幾乎所有內容都圍繞AI，「所有人整天都在談AI，沒有人談別的」，這種市場氛圍已變得相當危險。

貝瑞指出，市場如今被單一敘事推動，許多人都認為自己懂AI，而這樣的情況愈來愈像1999年至2000年間、網路泡沫崩潰前的最後階段。

市場反應脫離傳統邏輯

貝瑞認為，目前市場對經濟數據的反應，也逐漸脫離傳統邏輯。美國4月非農就業數據略優於預期後，標普500指數再創新高，但同時間，美國消費者信心卻跌至歷史低點附近，「市場並未真正認真分析這些數據」。

知名宏觀投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）近日也將當前市場環境與網路泡沫時期相比。他表示，現在的市場讓他想起1999年，也就是科技股於2000年初見頂前約一年的情況。

瓊斯認為，即使泡沫風險正在累積，市場短期內仍可能持續上漲，這波AI牛市甚至可能再延續1至2年。不過，他也警告，若市場估值持續擴張，未來回檔幅度恐將十分驚人。