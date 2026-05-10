普丁稱俄烏衝突「正走向終結」　點名德前總理當歐洲對談窗口

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9日表示，他認為烏克蘭戰爭「正在走向終結」，並稱德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）是他較偏好的歐洲對談人選。

綜合外電報導，普丁是在克里姆林宮（Kremlin）發表談話。俄羅斯9日舉行一年一度「勝利日」（Victory Day）閱兵，紀念蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國。

普丁：俄烏衝突走向終結 歐洲對抗俄羅斯問題仍嚴重

閱兵結束後，普丁被問及西方對烏克蘭軍援是否過度時表示，「他們開始升高與俄羅斯的對抗，而且持續至今。」他並稱，「我認為這場衝突正在走向終結，但它仍是嚴重問題。」

俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭，引發自1962年古巴飛彈危機以來，俄國與西方最嚴重的對立。這場戰爭已持續4年，造成數十萬人死傷，烏克蘭大片地區遭破壞，也重創俄羅斯經濟。

不過，即便烏軍已從多處防禦重鎮撤退，俄軍至今仍未完全控制烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區。

德國前總理被點名

英國《金融時報》（Financial Times）7日報導指出，歐盟（EU）領袖正為可能展開的和平談判預做準備。當被問及是否願與歐洲對話時，普丁表示，他傾向由施若德擔任對話窗口。

克里姆林宮上周表示，歐洲是在2022年俄烏戰爭爆發後主動中斷與莫斯科聯繫，因此應由歐方先釋出善意。

普丁並強調，只有在和平協議所有條件都敲定後，他才願意在第三國與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，「那應該是最終點，而不是會談本身。」