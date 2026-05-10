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英艦部署中東　準備參與多國荷莫茲海峽護航行動

▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

英國9日表示，正將防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）部署至中東，為未來可能展開的多國聯合行動做準備，以便在情況允許時，協助維護荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運安全。

綜合外電報導，龍號在伊朗戰爭爆發後不久的3月即被派往東地中海，協助防衛賽普勒斯，如今則轉往中東海域。

此舉緊接在法國派遣航空母艦打擊群前往紅海南部之後。英法目前正合作制定防禦計畫，希望恢復國際社會對荷莫茲海峽這條重要能源與貿易航道的信心。

英國國防部表示，龍號將協助掃雷任務，並在「純防禦性」計畫下保護船隻安全。國防部發言人指出，提前部署龍號是審慎規劃的一部分，確保英國能在時機成熟時，於英法共同主導的多國聯盟架構下參與維安任務。

隨著美國與伊朗持續10周的戰爭可能出現降溫契機，英法兩國正推動相關方案，希望在局勢穩定後，為荷莫茲海峽恢復安全通行鋪路。目前已有十多個國家表達參與意願。

不過，路透社指出，由於英國皇家海軍近年規模縮減，加上部分船艦提前退役，在替代艦艇尚未到位前，英國實際參與大規模護航任務的能力恐將受到限制。

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