漢他病毒襲郵輪　WHO：全船列高風險接觸者監控42天

▲荷蘭籍郵輪「洪迪斯號」。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

世界衛生組織（WHO）9日表示，爆發致命漢他病毒（hantavirus）疫情的荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）上所有人員，均被列為「高風險接觸者」，必須接受42天主動監測。

法新社報導，洪迪亞斯號目前載有約150人，正航向西班牙加納利群島（Canary Islands）田尼利夫島（Tenerife）外海。船上至今已有3名乘客死亡，包括一對荷蘭籍夫妻與一名德國女子，目前共有8起確診與疑似病例。

世界衛生組織流行病與大流行病管理主任范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，船上所有人都被視為高風險接觸者，雖然目前沒有新增症狀個案，但建議所有下船乘客與船員接受42天後續追蹤與健康監測。

她強調，不論是一般民眾或洪迪亞斯號預定停靠的田尼利夫島居民，目前感染風險仍屬「非常低」。

漢他病毒通常透過受感染囓齒動物傳播，目前唯一確認可人傳人的病毒株為安地斯病毒（Andes virus），而該病毒已在船上6名確診患者體內檢出，引發國際高度關注。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，允許洪迪亞斯號靠岸並撤離乘客，是西班牙的「責任」。他在馬德里（Madrid）與世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會面後，在社群平台X發文指出，提供安全港口「對我們國家、歐洲及國際法而言，既是道義責任，也是法律責任。」