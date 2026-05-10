澳男約2妹飯店交流變鬥劍！進門才知「2個都男的」慘遭洗劫

▲澳男約2妹交流，結果2個都男的。（圖／翻攝臉書／The Pattaya News）



記者柯振中／綜合報導

45歲澳洲籍遊客阿里科許·古拉姆（Alikosh Ghulam）週一在泰國芭達雅（Pattaya）遭到搶劫。古拉姆邀請兩名結識的人士返回飯店房間，後因發現對方性別與預期不符而爆發爭執，遭持剪刀刺傷身體與肩膀。嫌犯搶走6,000美元現金後逃逸。警方透過監視器鎖定行蹤，於一處豪華公寓逮捕兩名分別為17歲與16歲的青少年，並依持械搶劫罪嫌移送法辦。

飯店房間內爆發爭執 嫌犯持剪刀刺傷受害者

根據泰國媒體報導，芭達雅警方發布的案情摘要，澳洲籍遊客阿里科許·古拉姆於週一晚間邀請兩位在當地結識的友人回到其入住的飯店房間。根據《曼谷郵報》報導，古拉姆起初認為兩人皆為女性，但在進入房間後發現對方為跨性別人士，雙方隨即產生激烈衝突。其中一名嫌犯在爭執過程中，將古拉姆推入浴室，並使用剪刀多次刺向其身體與肩部，導致現場血跡斑斑。

▲澳男約2妹交流，結果2個都男的。（圖／翻攝臉書／The Pattaya News）

跨部會追蹤監視器影像 豪華公寓內逮捕涉案青少年

嫌犯在刺傷受害者後，隨即搶走面額共計6,000美元（約19.5萬台幣）的現金並逃離現場。古拉姆在受傷後忍痛尋求醫療協助並向警方報案。執法人員隨即啟動調查，透過調閱監視器（CCTV）畫面鎖定嫌犯逃逸動線，最終在芭達雅一處豪華公寓內，將兩名分別為17歲與16歲的涉案青少年逮捕歸案。警方在現場除了扣押贓款，也尋獲作案用的剪刀。

青少年認罪受審警方坦言 私密空間犯案預防難度高

兩名遭逮捕的青少年在偵訊中坦承犯行，目前已由檢方依持械搶劫罪名提起公訴。當地警方坦言，此類針對遊客的犯罪事件已嚴重損害芭達雅的觀光聲譽。由於此類案件多發生在飯店房間等私密場所，執法單位難以在事前進行有效干預或預防。警方呼籲外國遊客在結交當地友人或邀請他人進入留宿處所時，應提高警覺以確保自身的人身與財產安全。