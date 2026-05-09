美國客機起飛撞到人！「肢體捲入引擎」瞬間起火

▲美國邊疆航空一架客機起飛時，在跑道撞擊一名行人。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

美國邊疆航空（Frontier Airlines）一架編號4345的航班，8日晚間在丹佛國際機場（Denver International Airport）起飛時，於跑道撞擊一名行人。該名人士不幸遭引擎吸入身亡，並導致飛機引擎起火。機上231名人員緊急透過滑梯撤離跑道，目前已知一名乘客輕傷。機場當局、丹佛警察局與國家運輸安全委員會（NTSB）已針對圍籬安全及行人闖入原因展開調查。

機師緊急中斷起飛並回報機艙冒煙

根據丹佛國際機場發布的聲明，這起嚴重的飛安事故發生於8日晚間11時19分。邊疆航空（Frontier Airlines）航班原定飛往洛杉磯，卻在起飛滑行過程中撞擊一名出現在跑道上的不明人士。機師透過塔台通訊回報撞擊事件，並指出引擎起火且機艙內出現濃煙。為了乘客安全，機組人員隨即中斷起飛程序，並啟動緊急逃生程序。

引擎吸入行人引發火勢與乘客輕傷

根據ABC News報導，一名官員證實，死者的部分肢體遭引擎吸入，導致短暫起火，火勢隨後由丹佛消防局撲滅。機上共有224名乘客與7名機組人員，眾人透過逃生滑梯撤離至跑道，並由緊急救援小組接駁回航廈。在疏散過程中，至少有一名乘客受輕傷。目前機場醫療團隊已對機上231名人員進行標準健康評估，確保所有人體況穩定。

安檢部門全面巡檢圍籬漏洞以釐清身分

針對行人為何出現在受管制的跑道區域，機場安檢人員於週六上午開始巡檢東側邊界圍籬。初步調查顯示，死者似乎與機場內正在進行的跑道工程並無關聯。丹佛警察局與國家運輸安全委員會（NTSB）已介入此案，目前仍處於主動調查階段。邊疆航空發布官方聲明對此憾事深表哀悼，並強調將配合相關安全單位，蒐集更多現場資訊以還原事件全貌。