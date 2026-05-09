高市早苗傳19日訪韓！擬前往「李在明故鄉」慶北安東　拚穿梭外交

▲日本首相高市早苗、南韓總統李在明1月14日參訪奈良法隆寺。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗傳出正協調19日訪韓，將前往南韓總統李在明的故鄉慶尚北道安東市進行峰會，延續日韓「穿梭外交」，預估聚焦談論中東緊張情勢升溫後包括石油等能源供應、重要礦物與供應鏈安全，同時涉及北韓（朝鮮）核武與美中會談後等議題。

根據日媒《共同社》，高市早苗正在調整訪韓行程，初步規劃於19日至20日、以2天1夜的形式出訪南韓，並與李在明進行雙邊會談，時間點仍待日本國會時程出爐後拍板定案。

報導指出，這場會談預計在李在明的故鄉、慶尚北道安東市舉行。韓方有意透過安排在總統家鄉會談，凸顯雙邊關係升溫，也延續日韓兩國近期積極推動的「穿梭外交」互訪模式。據悉，李在明今年1月曾到訪日本奈良縣與高市早苗進行會談。

雙方預估聚焦能源與經濟安全保障合作。由於中東情勢持續緊張，日韓皆高度依賴中東原油進口，因此會談上將討論原油與石油相關產品的穩定供應機制，降低地緣政治風險對能源安全帶來的衝擊。

同時，重要礦物與供應鏈議題也將成為焦點，包括如何強化關鍵礦產供應鏈、推動合作機制，尤其是在中國針對稀土等資源出口管制壓力升高的背景下，日韓將加強戰略資源合作，以因應全球供應鏈重組。

此外，報導也提到，由於美國總統川普預計14日至15日出訪北京、會晤中國國家主席習近平，而日韓會談緊接其後，因此外界關注高市早苗與李在明是否將就美中互動走向交換意見，並討論如何調整對中戰略。

在安全議題方面，日本預估提及北韓核武與導彈發展問題，並重申強化美日韓三方安全合作的重要性，同時可能再度提出日本人遭北韓綁架問題，作為雙邊與區域安全對話的一環。