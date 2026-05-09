修復美韓關係？韓防長首度訪美談「移交指揮權」　攤牌敏感議題

▲南韓國防部長安圭伯。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓國防部長安圭伯將從10日至14日啟程訪美，是去年7月就任以來首度出訪美國，預計美東時間11日在華府與美國國防部長赫格塞斯進行會談，針對戰時作戰指揮權轉移、核動力潛艦合作、荷莫茲海峽安全等敏感議題進行談論，此次防長會談將為美韓同盟關係尋求轉捩點。

根據《韓聯社》，南韓國防部今（9）日指出，安圭伯此行除了會晤赫格塞斯外，還將與美國海軍部代理部長，以及參議院軍事委員會主席、首席議員與海洋戰力小組委員長等美國政府與國會人士會談。

南韓國防部相關人士透露，此次訪美主要是為了確認美韓元首會談與美韓安保會議（SCM）後續協議執行情況，並透過高層面對面溝通協調重大安全議題。

其中最受關注的，仍是南韓推動的戰時作戰指揮權轉移問題。李在明政府已將任內完成轉移列為重要國政課題，並研議將2028年設為目標時程，希望在現任美韓政府任期結束前完成轉換。

▲美國國防部長赫格塞斯、南韓國防部長安圭伯2025年11月3日下午抵達板門店。（資料照／達志影像／美聯社）

不過，近期駐韓美軍司令布倫森（Xavier Brunson）出席美國國會聽證會時，卻提到可能以2029年第一季作為目標時間點，被外界解讀為美韓雙方在時程認知上存在落差。

此外，美韓去年提及的核動力潛艦建造合作，目前也因雙邊其他摩擦因素而進展遲緩。安圭伯此次也將與美國海軍部代理部長會面，外界預料核潛艦合作議題將成為討論重點之一。

美方近期也要求南韓協助維護荷莫茲海峽的航行自由，讓李在明政府面臨新的外交與安全壓力。尤其美國總統川普日前公開表達對南韓的不滿時，甚至多次將駐韓美軍兵力誇大稱為「4萬5000人」，然而實際卻只有2萬8500人。

另一方面，美韓雙方將於12日至13日在華府召開次長助理級「美韓聯合國防協商機制」（KIDD）會議，預計針對戰時指揮權轉移等安全議題進行協商。在此敏感時機下，安圭伯選擇親自訪美，也被解讀為韓方希望透過高層溝通，為近期一連串同盟爭議尋求突破契機。