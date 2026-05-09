戰爭落幕還沒完　路透：川普與盟友「嫌隙恐加劇」

▲川普許多政策與決定，考驗跨大西洋夥伴關係。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

《路透社》報導，儘管美伊戰爭似乎逐漸邁向退場，但川普在衝突期間的言行反覆，已讓歐洲、中東乃至於印太地區的長期盟友，再度擔憂與質疑，美國在未來危機中恐怕不可信賴。一些國家開始分散風險，而中國與俄羅斯等對手則伺機尋找戰略突破口。

川普反覆無常 威脅美國公信力

許多分析人士認為，川普反覆無常的言行已從根本上動搖以規則為基礎的全球秩序，恐將進一步侵蝕美國的同盟體系。

歐巴馬政府顧問、戰略諮詢公司「全球戰情室」（The Global Situation Room Inc.）負責人布魯恩（Brett Bruen）直言，「川普在伊朗政策上的魯莽作風造成許多戲劇性轉變，美國的公信力岌岌可危。」

盟友早不安 川普又揚言減兵

事實上，川普祭出全球關稅、覬覦格陵蘭、縮減對烏軍援，早已讓盟友不安。2月28日聯手以色列攻擊伊朗以來，美國與歐洲的緊張關係進一步加劇。伊朗報復性封鎖荷莫茲海峽，引爆全球能源危機，更讓歐洲各國淪為這場「非自願戰爭」的最大經濟受害者。

雙邊裂痕本週進一步擴大。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）公開表示伊朗羞辱美國，言論一出激怒川普。白宮隨即宣布3萬6400名駐德美軍撤回5000人，五角大廈更取消在德部署戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈的計畫。

川普長期對北約抱持質疑態度，如今更揚言考慮削減駐義大利和西班牙的美軍兵力，而兩國領導人在戰爭議題上也與他立場相左。