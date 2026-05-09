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租屋處宛如火藥庫！中國男在泰國被逮　警方驚搜槍械、炸藥和地雷

▲▼租屋處宛如火藥庫！中國男在泰國被逮　警方驚搜槍械、炸藥和地雷。（圖／翻攝mgronline.com）

▲中國籍孫姓男子在泰國被逮。（圖／翻攝mgronline.com）

記者吳美依／綜合報導

泰國春武里府（Chon Buri）警方處理一場車禍意外，意外發現肇事駕駛、31歲中國籍孫姓男子（Mingchen Sun）在租屋處藏匿大量武器，規模宛如火藥庫，震驚當地社區。

車禍查出大案子　租屋處如火藥庫

Thaiger報導，孫姓男子發生轎車側翻意外，警方到場處理時，竟在車內搜出一把格洛克（Glock）手槍、2個格洛克彈匣、10發9毫米子彈、一個M16彈匣及28發5.56毫米子彈。

警方進一步搜索其租屋處，更發現堪稱「小型兵工廠」的恐怖庫存，包括2把M16步槍、9個M16彈匣、763發5.56毫米子彈、近3.66公斤的C4炸藥（盒裝與塊狀）、4枚俄製POMZ-2反人員地雷、6枚各型手榴彈、7個電子雷管、2組遙控引爆收發器、3件防彈背心、2個防毒面具及80公升汽油等。

▼嫌犯租屋處搜出大量軍火。（圖／翻攝mgronline.com）

▲▼租屋處宛如火藥庫！中國男在泰國被逮　警方驚搜槍械、炸藥和地雷。（圖／翻攝mgronline.com）

警查武器來源與身分　鄰居超震驚

警方調查發現，孫姓男子同時持有中國與柬埔寨護照，擁有一張非泰國國籍身分證，但同時也有另一組13位數的泰國國民身分證號碼。他2020年以觀光簽證首次造訪泰國後多次出入境，最近一次紀錄是今年1月27日持5年長期簽證的再入境許可。

警方目前尚未確認這些武器與任何具體攻擊計畫有關，但持續追蹤武器來源，以及嫌犯各種身分文件的取得管道。由於孫姓男子據報罹患憂鬱症，也將安排精神科醫師評估其病情是否屬實。

據悉，此租屋處每月租金高達3.8萬泰銖（約新台幣3.7萬元）。一名鄰居匿名表示，孫姓男子看起來總是非常友善親切，讓他得知此事後大感震驚，「如果任何東西引爆，整個社區都會受到波及」。

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