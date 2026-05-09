一有尿意就跑廁所？英醫示警「每小時尿1次超NG」　最糟情況恐漏尿

▲英國醫師建議最佳排尿間隔時間。（圖／示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

尿尿次數不是越多越好！英國國民保健署（NHS）醫師拉詹（Karan Rajan）表示，即便充分飲水，也應該平均間隔2至4小時尿尿。若每小時就跑一次廁所，等於在「訓練大腦發出錯誤信號」，長期下來甚至可能導致急迫性尿失禁（urge incontinence）。

拉詹醫師說明，膀胱與大腦之間存在一套回饋機制。膀胱大約會在2至4小時內蓄積尿液，而膀胱壁的伸張受器（Stretch receptors）會感覺到尿量增加，「當膀胱半滿、大約150至200毫升時，伸張受器會向大腦發出訊號，讓你產生輕微尿意，這屬於正常生理反應。」

不過，若只感受到一絲絲尿意就急著跑廁所，長期下來大腦可能開始形成錯誤的認知模式，並且逐漸「重新校準」，「它會開始認為膀胱達到50至100毫升時就該尿尿，而且尿意會變得日益強烈與頻繁。」

此時伸張受器過度敏感，在膀胱中尿液還很少的時候頻繁發出訊號，「等於不斷產生假警報」，也就是急迫性尿失禁的一大成因。所謂急迫性尿失禁，是指突然產生強烈尿意，而且來不及到廁所就漏尿的狀況。

所幸，這是可以矯正的。拉詹醫師建議，強烈尿意來襲時，先停下動作、保持靜止，並迅速交替「收緊與放鬆」骨盆底肌肉，「這能向大腦傳遞競爭訊號，抑制排尿衝動」，逐步將如廁習慣導回正軌。