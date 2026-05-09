川普放話伊朗海軍「近乎全滅」　專家：蚊子艦隊才是噩夢

▲伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在荷莫茲海峽扣押「埃帕米農達斯」號貨輪。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前聲稱伊朗海軍已在美軍打擊下遭受重創，幾乎失去作戰能力。然而，多名軍事專家與智庫分析指出，伊朗真正的威脅從非其傳統大型艦艇，而是由無人機、水雷與大量快艇組成的「蚊子艦隊」。這種低成本、多層次的不對稱作戰系統，正利用荷莫茲海峽的特殊地理環境，對美軍構成嚴峻的戰術挑戰。

「水上游擊戰」來襲 荷莫茲海峽成致命鎖喉點

根據CNN報導，軍事分析家將隸屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的小型船隊稱為「蚊子艦隊」（mosquito fleet）。這群快艇雖然體積小，卻配備了飛彈與砲彈，在廣闊海域中如同難以捉摸的影武者。

專家指出，這本質上就是一場「水上游擊戰」，且伊朗佔盡地利之便，因為通過荷莫茲海峽的商船與軍艦根本沒有其他航線可選。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）海權高級研究員考沙爾（Sidharth Kaushal）警告，要在如此狹窄且繁忙的海域保護商業航行，必須投入驚人的艦艇數量，這對美軍而言將是極度耗費資源的長期消耗戰。

記取1988年慘痛教訓 正規軍轉型「閱兵部隊」

伊朗之所以發展不對稱戰力，源於1988年與美軍在波斯灣的交火經驗。當時伊朗正規海軍在衝突中幾乎被美軍瓦解，從那之後，德黑蘭便調整建軍策略。考沙爾分析，現在伊朗的正規海軍在某種程度上更像是「閱兵部隊」，僅具備形式上的象徵意義。

相反地，革命衛隊海軍才是真正的作戰主力，其建軍核心完全圍繞著「不對稱作戰」。這些小型快艇與無人艇船身極度貼近水面，在波浪掩護下，雷達系統往往要到威脅逼近時才能偵測到。

為了反制這些「隱形」威脅，美軍必須頻繁動用直升機與無人機進行監控，承受巨大的作戰壓力。

改裝民船搞祕密行動 專家：防線隨時可能被突破

除了快艇外，伊朗的戰術更具欺敵性。華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）的報告顯示，革命衛隊經常利用改裝過的民用船隻進行布雷等隱密任務。這種將軍事武裝隱藏在日常航運中的作法，讓美軍的識別難度倍增。

報告直言，這套戰略的精髓不在於贏得決定性的海戰，而在於透過不斷的磨擦與消耗，拖垮敵方的戰力。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）資深研究員柴爾茲（Nick Childs）則認為，對於美軍與國際商船來說，最大的心理壓力在於那種「不確定感」。他強調，在蚊子艦隊的蜂群攻勢下，「你永遠無法百分之百保證，是否會有某個威脅能突破防線，給予致命一擊。」