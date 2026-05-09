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俄羅斯最冷清勝利日！紅場閱兵竟「不見坦克」　規模大縮減

▲▼俄羅斯紅場閱兵。（圖／路透）

▲俄羅斯紅場閱兵規模縮減。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯於9日迎來二戰勝利紀念日（Victory Day），然而受到入侵烏克蘭至今已逾4年、戰事遲遲未果的陰影影響，今年在紅場舉行的閱兵儀式規模大幅縮減，成為多年來「最冷清」的一次。現場維安戒備極其森嚴，過去用來展現軍武肌肉的坦克與重型裝備更是完全消失在紅場石板路上。

二戰後最慘烈衝突　勝利日「不見坦克」空留士兵行軍

根據《路透社》報導，5月9日是俄羅斯最神聖的國定假日，用以紀念蘇聯在二戰中擊敗納粹德國。過往莫斯科常藉此機會大舉展示軍事實力，包括核能力洲際彈道飛彈與成群的坦克。但今年紅場的地面上，僅剩士兵在列寧墓前行軍歡呼，戰機飛越克里姆林宮塔樓，卻沒有任何坦克或重型軍事設備駛過。

克里姆林宮助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）坦言，「大致上一切照舊，除了沒有軍事設備的展示之外。」這場閱兵是在俄軍入侵烏克蘭超過4年、陷入二戰以來歐洲最慘烈衝突，且勝利依然遙不可及的背景下舉行。

川普斡旋「3天停火」　痛心每月2.5萬名年輕人喪命

在俄烏雙方互相指責對方違反單方面停火協議後，美國總統川普宣布了一項獲得俄烏共同支持、為期3天（9日至11日）的停火協議，雙方更同意交換1000名戰俘。

川普在華盛頓受訪時直言，「我希望看到戰事停止，就人命損失來說，俄烏戰爭是二戰以來最糟糕的事，每個月有2.5萬名年輕士兵喪命，這簡直瘋了。」他強調，自己非常希望能看到停火協議獲得「大幅延長」。

莫斯科維安緊繃　普丁傳加強保護「防暗殺」

為了防範烏克蘭可能的攻擊，莫斯科維安達到最高等級。《路透社》捕捉到的畫面顯示，市中心道路全面封鎖，士兵持槍駐守在皮卡車頂監視。俄方更曾警告，若基輔企圖干擾活動，將對其首都發動大規模飛彈攻擊，甚至告知外國使節應撤離基輔人員。

儘管克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥了西方媒體指普丁因擔心暗殺或政變而加強保護的說法，但國內焦慮情緒依舊升溫。

目前被關押的親戰派民族主義者吉爾金（Igor Girkin）就在Telegram發文警告，俄羅斯正面臨危機加深，「領導層更擔心被踢出自己的船艙，而不是擔心沈船。」

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