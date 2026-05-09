　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

解除制裁換停火？　專家分析14點協議：伊朗恐怕才是賺到

▲▼美伊首輪談判於巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行。（圖／路透）

▲美伊首輪談判於巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美媒Axios報導，美國與伊朗正就一份14點備忘錄展開停火談判，華府官員認為已來到開戰至今最接近達成協議的時刻。但一些專家卻指出，若目前披露的協議條件屬實，美國恐怕很難真正佔據比開戰前更有利的地位，甚至反而讓伊朗獲益。

Axios披露，若雙方達成協議，將在伊斯蘭馬巴德（Islamabad）或日內瓦（Geneva）展開30天細節談判。根據協議內容，伊朗必須承諾暫停核計畫，美國則必須同意解除制裁並解凍伊朗資金，而且雙方都要撤銷針對荷莫茲海峽的限制。但若談判破局，美國將重新實施封鎖，並進一步採取軍事行動。

美國壓力漸增　談判期間恐仍有衝突

若華府同意協議條件，將標誌著美國考量出現重大轉變。全球情報暨網路安全機構S-RM資深分析師韓特（Tamsin Hunt）表示，這也將凸顯美國日益增長的壓力，因為國內平均油價已比開戰前高出50%以上，「伊朗將透過解除制裁、資金解凍及恢復石油貿易的形式獲得具體經濟利益，而美國的利益在本質上更傾向於修復性質。」

韓特也認為，對於一項複雜的協議而言，30天的談判時間實在太短了。她推測此期限很可能延長，但只要關鍵爭端議題未立刻獲得解決方案，短期內不太可能結束敵對狀態，意味著談判期間仍可能出現零星衝突。

▼荷莫茲海峽是美伊衝突點之一。（圖／路透）

▲▼荷莫茲海峽。（圖／路透）

伊朗讓步少　這情況已經贏了

此外，儘管長期的鈾濃縮禁令、加強檢查與移除高濃縮鈾，全都符合川普戰爭目標，但若協議在伊朗僅須遵守暫時性義務的情況下，提供大規模制裁鬆綁，恐怕讓美國陷入更糟糕處境。

英國亨利商學院（Henley Business School）國際商業法規教授納魯拉（Rajneesh Narula）直指，「任何協議都可能是在重複類似承諾。伊朗再次宣誓不推進核計畫，但若關鍵設施已遭轟炸或凍結，這樣的讓步代價其實很小。」

儘管如此，這仍能讓川普宣告永久終結伊朗核野心。作為交換，德黑蘭則暗中期待制裁鬆綁，尤其是石油出口管制解禁。

納魯拉還向《新聞週刊》表示，任何美伊和平協議「看起來都不會像是真正的和平」。最樂觀情況下，這也不過是一份包裝在模糊措辭下的停火協議，設計目的是讓雙方都能宣稱勝利，同時盡可能減少讓步。

關於美國能否獲得更多利益，納魯拉引用前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）針對越戰局勢的評論，「有時候，不輸就已經是一種勝利。」他說，「伊朗已經贏得了某種無形但強大的東西，即在未引發政權更迭的情況下，挺過了與美國的正面對抗。」

關鍵48小時！美伊傳接近達成「終戰14點備忘錄」　內容曝光

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 8076 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／18:43花蓮市規模5「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／18:43花蓮地區發生有感地震　預估震度3級以上
高金素梅涉詐領助理費等三大案　北檢再次傳喚出庭
魏平政出戰彰化！陳素月驚呼「本命區重疊」：不能小覷
00403A規模達1400億元　持有台積電逾萬張
8隻拖吊蟑螂慘了！　主謀遭求刑10年
快訊／3檔「抓去關」新名單！
沈伯洋參選台北市長　黑熊學院發聲明：婉謝候選人參與課程活動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

習近平真實面貌？曾當面嗆加總理、英首相　《紐時》揭對川普態度

散貨船遭人為攻擊爆炸　韓防長安圭伯曝「分階段護航」荷莫茲海峽

官員揭台灣最大隱憂　北京恐以「立院刪預算」說服川普削減軍售

資生堂大動作重整供應鏈！新竹工廠2027年關閉　年省10億日圓成本

拜登、小布希都踩雷！　美前官員揭對台「戰略模糊」措辭超敏感

美國智庫親日派專家：川普「絕對不會」在台灣問題向習近平讓步

印度啟動史上最大勞改！29部勞動法整併成四大法典　女性可上大夜班、零工首納社保

川普關稅「1.1兆元退款」入帳　進口商驚：比預期還快

盧比歐「馬杜洛穿搭」現身空軍一號！　Nike運動服照掀熱議

川習會倒數！日本急攔川普「別向中國靠攏」　貝森特訪日關鍵曝

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

黃子韜突遭徐藝洋打巴掌　一被誇「語氣秒轉變XD」

淡江大橋通車！民代抗議未受邀　陳世凱：內部祈福上周已辦典禮

賴清德宣布：三班護病比　明年5／20提前分階段實施

5公里練跑成最後限動　文大橄欖球校隊大稻埕跳水救93歲翁失蹤　姊姊岸邊下跪求奇蹟

見自家橘貓被野貓欺負！　奴才急壞催戰竟被牠回國罵

習近平真實面貌？曾當面嗆加總理、英首相　《紐時》揭對川普態度

散貨船遭人為攻擊爆炸　韓防長安圭伯曝「分階段護航」荷莫茲海峽

官員揭台灣最大隱憂　北京恐以「立院刪預算」說服川普削減軍售

資生堂大動作重整供應鏈！新竹工廠2027年關閉　年省10億日圓成本

拜登、小布希都踩雷！　美前官員揭對台「戰略模糊」措辭超敏感

美國智庫親日派專家：川普「絕對不會」在台灣問題向習近平讓步

印度啟動史上最大勞改！29部勞動法整併成四大法典　女性可上大夜班、零工首納社保

川普關稅「1.1兆元退款」入帳　進口商驚：比預期還快

盧比歐「馬杜洛穿搭」現身空軍一號！　Nike運動服照掀熱議

川習會倒數！日本急攔川普「別向中國靠攏」　貝森特訪日關鍵曝

《玩命關頭》還沒要放過大家　馮迪索宣佈衍生影集版製作中

民眾黨員看板搞種族歧視還擅用民進黨徽　民進黨怒：立即撤下看板

川普訪華隨行「豪華商界團」　庫克、馬斯克17位巨頭助推中美貿易

快訊／18:43花蓮市規模5「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／18:43花蓮地區發生有感地震　預估震度3級以上

衛福部拍板「醫療機構禁裝密錄器」　僅2情況可監視攝影

「基隆-石垣島」船票5/15開賣　淡季優惠價單程2千元起

高金素梅涉詐領助理費等三大案　北檢再次傳喚出庭

習近平真實面貌？曾當面嗆加總理、英首相　《紐時》揭對川普態度

魏平政出戰彰化！陳素月驚呼「本命區重疊」：不能小覷爆發力

【高手在民間】見鋼琴被丟在路邊...騎士下車隨手一彈《夢中的婚禮》超驚豔

國際熱門新聞

40男輪問一次多少　印度女警親測崩潰

即／黃仁勳登空軍一號　白宮證實隨川普訪中

血洗咖啡廳！妻50刀猛刺腥夫「斷命根」

晶片股獲利了結出貨　美股費半重摔超過3%

黃仁勳未收邀？　川普怒斥「假新聞」

德破獲迷姦組織　北大學霸淪下藥軍師

盧比歐遭制裁怎訪中？陸官媒「換1字」解套

公鹿隊老闆一夜情遭勒索12億美元

川普稱「習近平是好友」：許多好事將發生

中東憂　川普恐把台灣當「交易籌碼」

鄭麗文日媒專訪：盼川普表達「反對台獨」

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」

黃仁勳「年薪慘跌27%」　變相減薪原因曝

川普預告川習會談「對台軍售」　亞洲盟友不安

更多熱門

相關新聞

金正恩會晤川普「機率破50%」　憂遭以暗殺

金正恩會晤川普「機率破50%」　憂遭以暗殺

美國總統川普預計5月14至15日出訪北京會晤中國國家主席習近平，外界關注此次是否能促成川普成功見到北韓（朝鮮）最高領導人金正恩，再現世紀會談。

助伊朗製造飛彈　美財政部制裁10中港企業

助伊朗製造飛彈　美財政部制裁10中港企業

川普才稱停火未破局　阿聯又遭攻擊

川普才稱停火未破局　阿聯又遭攻擊

川普：美伊進展順利　但談判永遠沒有期限

川普：美伊進展順利　但談判永遠沒有期限

關鍵48小時！美伊傳接近達成「14點備忘錄」

關鍵48小時！美伊傳接近達成「14點備忘錄」

關鍵字：

美伊談判核武制裁

讀者迴響

熱門新聞

籃籃爆「不請自來」蹭胡瓜高檔料理！沒位子寧可蹲角落

啦啦隊女神秘戀攝影師！揪男伴返家過夜共處14小時

八點檔男星秘交星二代不認愛　稱還單身

趕上班闖調撥車道狂飆　女騎士被撞飛慘死

國術館老闆「舔下體治療」　判4年半

快訊／籃籃遭控蹭飯胡瓜發聲了！「還原事發狀況」

地震後8分鐘！花縣體育館廣告看板砸死工人

今天是「國際請病假日」！台灣上班族請假新制QA一次看

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

深夜快訊／灰熊前鋒克拉克驚傳逝世

40男輪問一次多少　印度女警親測崩潰

記憶體股尾盤突襲！2檔漲停　華邦電收紅、南亞科拉到平盤

鴻海發重訊！證實北美部分廠區遭網攻

00403A開盤跌！不敗教主示警「仍是溢價」

外星人現身台灣？嘉明湖神祕「螳螂頭」照瘋傳

更多

最夯影音

更多
22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油
小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面