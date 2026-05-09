解除制裁換停火？　專家分析14點協議：伊朗恐怕才是賺到

▲美伊首輪談判於巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美媒Axios報導，美國與伊朗正就一份14點備忘錄展開停火談判，華府官員認為已來到開戰至今最接近達成協議的時刻。但一些專家卻指出，若目前披露的協議條件屬實，美國恐怕很難真正佔據比開戰前更有利的地位，甚至反而讓伊朗獲益。

Axios披露，若雙方達成協議，將在伊斯蘭馬巴德（Islamabad）或日內瓦（Geneva）展開30天細節談判。根據協議內容，伊朗必須承諾暫停核計畫，美國則必須同意解除制裁並解凍伊朗資金，而且雙方都要撤銷針對荷莫茲海峽的限制。但若談判破局，美國將重新實施封鎖，並進一步採取軍事行動。

美國壓力漸增 談判期間恐仍有衝突

若華府同意協議條件，將標誌著美國考量出現重大轉變。全球情報暨網路安全機構S-RM資深分析師韓特（Tamsin Hunt）表示，這也將凸顯美國日益增長的壓力，因為國內平均油價已比開戰前高出50%以上，「伊朗將透過解除制裁、資金解凍及恢復石油貿易的形式獲得具體經濟利益，而美國的利益在本質上更傾向於修復性質。」

韓特也認為，對於一項複雜的協議而言，30天的談判時間實在太短了。她推測此期限很可能延長，但只要關鍵爭端議題未立刻獲得解決方案，短期內不太可能結束敵對狀態，意味著談判期間仍可能出現零星衝突。

▼荷莫茲海峽是美伊衝突點之一。（圖／路透）



伊朗讓步少 這情況已經贏了

此外，儘管長期的鈾濃縮禁令、加強檢查與移除高濃縮鈾，全都符合川普戰爭目標，但若協議在伊朗僅須遵守暫時性義務的情況下，提供大規模制裁鬆綁，恐怕讓美國陷入更糟糕處境。

英國亨利商學院（Henley Business School）國際商業法規教授納魯拉（Rajneesh Narula）直指，「任何協議都可能是在重複類似承諾。伊朗再次宣誓不推進核計畫，但若關鍵設施已遭轟炸或凍結，這樣的讓步代價其實很小。」

儘管如此，這仍能讓川普宣告永久終結伊朗核野心。作為交換，德黑蘭則暗中期待制裁鬆綁，尤其是石油出口管制解禁。

納魯拉還向《新聞週刊》表示，任何美伊和平協議「看起來都不會像是真正的和平」。最樂觀情況下，這也不過是一份包裝在模糊措辭下的停火協議，設計目的是讓雙方都能宣稱勝利，同時盡可能減少讓步。

關於美國能否獲得更多利益，納魯拉引用前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）針對越戰局勢的評論，「有時候，不輸就已經是一種勝利。」他說，「伊朗已經贏得了某種無形但強大的東西，即在未引發政權更迭的情況下，挺過了與美國的正面對抗。」

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