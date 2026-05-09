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擔憂遭以色列暗殺！金正恩會晤川普「機率破50%」　要求中國罩北韓

▲美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤,川習會。（圖／路透）

▲專家推測，下周川普會晤金正恩的機率高達50%以上。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普預計5月14至15日出訪北京會晤中國國家主席習近平，外界關注此次是否能促成川普成功見到北韓（朝鮮）最高領導人金正恩，再現世紀會談。美國智庫專家大膽評估，促成川普、金正恩會晤的機率「高達50%以上」，並指出日本人遭綁架問題可能出現突破契機。

根據日媒《產經新聞》提供的付費內容，川普原訂今年3月底至4月初訪中，但因涉及伊朗衝突而被迫延後行程，如今改規劃14至15日訪中。日本朝鮮半島問題專家、遭北韓綁架日本人自救會會長西岡力撰文分析，外界高度關注川普此次訪中是否會牽動東北亞局勢變化。

西岡力認為，在川普訪中期間，金正恩也可能同時前往中國，進而促成美朝領導人會談。南韓《韓聯社》曾報導，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）韓國問題專家車維德（Victor Cha）預測，川普在美中峰會後與金正恩見面的機率「超過50%以上」。

▲美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤,川習會。（圖／路透）

▲川普預計14、15日會晤習近平，專家關注金正恩是否跟著出訪中國。（圖／路透）

西岡力分析，日本方面也可能迎來外交突破契機。他表示，一旦美朝恢復高層接觸，過去懸而未決的日本人遭北韓綁架問題，可能在政治連動下重新登上檯面，甚至讓日本首相高市早苗領導的內閣有機會突破外交困境，在與北韓的互動上出現進展空間。

據悉，美朝在2019年2月越南河內峰會期間，川普曾直接向金正恩提出日人遭綁架議題，據稱金正恩當時坦承確實存在該議題，並表達有意願會晤時任日本首相安倍晉三。

美國政治學者、福井縣立大學榮譽教授島田洋一則指出，華府內部部分觀點認為，川普若再度與金正恩會面，目的之一可能是直接對北韓發出嚴正警告，要求其避免向伊朗提供高濃縮鈾等核武相關物資，否則將面臨嚴重後果。

▲▼金正恩持新型步槍瞄準射擊，女兒金主愛則在旁用望遠鏡。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩持新型步槍瞄準射擊，擔憂遭以色列情報組織暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，北韓長期與伊朗在軍事與核技術領域攜手合作，而美國近期則與以色列向伊朗採取軍事行動，加深了金正恩對自身安全的焦慮，甚至擔憂自己可能淪為美方或以色列情報機構鎖定暗殺的目標。因此，金正恩對以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）高度戒備，懷疑以色列掌握北韓核武發展情資，並可能與美方共享。

西岡力預估，北韓境內約擁有50至70枚核彈頭，且還擁有一定規模的高濃縮鈾與鈽庫存。另外，北韓內部近期也出現強化管控動作，包括下令全國進入備戰狀態、限制民眾移動，同時重組情報與安全機構。

▲▼中國外交部長王毅出訪平壤，10日獲得北韓最高領導人金正恩接見。（圖／路透）

▲中國外交部長王毅出訪平壤，4月10日獲得北韓最高領導人金正恩接見。（圖／路透）

同時，北韓在外交上持續向中國靠攏，金正恩在與中國外長王毅會晤時表態支持「一個中國」原則，要求中國給予軍事支援。相關人士向西岡力透露會談上並未對外公開的談話內容，表示金正恩曾向王毅提出要求，當北韓遭到美國攻擊時，希望中國能提供軍事援助。

不過，北京方面則向平壤提出條件，包括要求北韓必須和中國重新簽署安全保障條約、停止開發核武、開放日本海（朝鮮東海）沿岸部分軍事設施給中國海軍使用，且北韓必須向中國彙報與美國、日本談判的過程與所有內容。

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