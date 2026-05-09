伊朗高層遭團滅嚇到金正恩！北韓修憲納「核報復」　瞄準美國本土

▲北韓最高領導人金正恩，強調將繼續增產核彈頭。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩透過修憲，首度將「核武指揮權」、「核武報復機制」寫入憲法。對此，南韓國家情報院指出，北韓此舉等同正式對外宣示絕對不會放棄核武，進一步強化金正恩的獨裁統治體制。外媒分析，美國與以色列先前對伊朗高層的斬首式打擊，恐讓北韓領導層對於人身安全產生強烈危機感。

北韓日前公開的修憲內容中，新增條文寫明，「朝鮮民主主義人民共和國核武指揮權，屬於國務委員會委員長」，也就是由擔任委員長的金正恩親自掌控核武使用權。北韓憲法規定，國務委員長可將核武使用權限委任給國家核武指揮機構，為核武授權建立法律基礎。

根據《韓聯社》，南韓國家情報院長李鍾奭在閉門會議向國會表示，北韓此次在憲法明文規定核武指揮權，「可視為對外明確宣告不會放棄核武」。南韓國情院分析，北韓在修憲後原本針對國務委員長的各種制衡機制幾乎全被刪除，核武使用權更是首次納入憲法，代表金正恩對軍事的掌控能力再度提升。

另外，北韓在憲法新增條文提到，若國家核武指揮體系遭到敵對勢力攻擊、面臨危機時，將依預先制定的作戰計畫，向敵方據點與指揮部「自動且立即」發動核打擊。由於條文內容涉及領導人遭暗殺或失去行動能力後的核報復程序，因此被外界解讀為「自動核反擊」機制的正式制度化。

對於北韓「國家核武指揮機構」究竟由誰組成？南韓國情院坦言，目前尚未掌握相關人員名單。國會議員也追問，該條文是否代表金正恩已預設接班或遭遇突發狀況時的應對方案。不過，南韓國情院也強調，北韓憲法並未出現接班人相關內容，現階段無法直接解讀為指定接班體制。

除了核武條款外，北韓此次修憲也被認為進一步落實金正恩提出的「兩國論」。南韓國情院指出，新憲法新增領土條文，強調與南韓接壤的區域不容侵犯，同時刪除過去以來「統一」、「主敵」等針對南韓的強烈敵對措辭，顯示北韓目前更偏向維持現狀與局勢管理，而非對南韓展開激進攻勢。

此外，新憲法還刪除已故領導人金日成、金正日的名字，改以「首領」統稱，被視為進一步凸顯金正恩的個人權威。修憲後，金正恩還新增最高人民會議議長與內閣總理的人事任免權。