爬富士山狂揮五星旗！美國大漢「神招反制」　中國男尷尬閃人

▲眼見中國男子在富士山上狂揮五星旗，美國男子也掏出日本國旗反制。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

一名中國遊客爬日本富士山時，竟當場拿出五星旗大肆揮舞。旁邊的美國登山客見狀，立刻拿出日本國旗反制，讓對方收手，尷尬離開。

根據影片，中國男子在被視為日本象徵的富士山上揮舞五星旗，行徑引發眾人側目。此時，現場一批身材壯碩、大多身穿軍綠色上衣的美國男性竊竊私語。

眾人仍在討論之際，一名戴毛帽與墨鏡的男子走上前去，揮舞日本國旗大喊，「這個更好，這個更好！快看快看！日本！日本和美國！」

Japanese friends, our Marines are not your enemy anymore, they are your friends. America loves Japan. ???????????????????? pic.twitter.com/bQsa9hL1LD — ????ℙ????????????????'???? ???????????????????????????????????????? (@OfAthenry) May 6, 2026

此舉立刻引發眾人哄堂大笑，而中國男子則迅速低頭離去。

這段影片迅速在X與Instagram等平台瘋傳，一些消息指出，那批美國男子正是美國海軍陸戰隊員，但這個說法未獲證實，目前也尚不清楚影片拍攝時間。