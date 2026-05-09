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普丁爆「暗殺焦慮」！開會下令官員全脫手錶　克宮內部緊張升級

▲▼俄羅斯總統普丁擔憂遭到暗殺。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁擔憂遭到暗殺。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近期疑似因擔憂遭到暗殺或政變，竟要求進入一對一會談的官員全面摘下手錶，就連機械錶也被禁止攜帶。如今，克里姆林宮已進一步強化維安措施，除了長年禁用手機、平板與筆電，如今連手錶也被列為「危險物品」，凸顯普丁對內部忠誠度的不安與警戒心正持續升高。

根據英媒《太陽報》，多名近期與普丁會面的俄國高官，都被發現手腕空空，包括坦波夫州州長佩爾維紹夫（Yevgeny Pervyshov）、莫爾多瓦共和國首長茲杜諾夫（Artyom Zdunov），以及俄國卡車製造商KamAZ執行長科戈金（Sergey Kogogin）等人。由於這些人平時皆有配戴手錶習慣，因此引發外界關注。

知情人士透露，這項新規定自4月中起開始實施，「手機早就被禁止，如今就連電子錶與機械錶也被納入限制」，名義上是安全措施，但實際上卻反映普丁對身邊人士的不信任加劇。

同時，克宮內部擔心有人利用手錶藏匿爆裂物、毒物或其他裝置，進行如同電影「007系列」般的暗殺行動。

報導指出，普丁近期也很少公開配戴手錶，不過他本周與車臣共和國首腦卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）會面時，卻被拍到疑似仍戴著手錶，甚至在電視畫面中刻意以左手遮住右手腕，被俄媒形容是「尷尬穿幫」。

不過，這項規定並未全面適用於所有人。與普丁交情超過40年的俄國國防工業巨頭、前KGB特工切梅佐夫（Sergey Chemezov），日前在與普丁單獨會談時，仍被拍到配戴手錶，顯示克宮內部仍有「信任圈」之分。

除了防範暗殺以外，也有分析認為，禁止配戴手錶還有另一層目的。由於普丁與官員的會談經常事先錄製，若畫面中出現手錶時間，恐暴露影片拍攝時點，因此乾脆全面禁戴，以避免外界比對時間與影像資訊。

克宮近期大幅提高安全警戒，原因與內部政變傳聞有關。匿名歐洲情報人士透露，俄方擔憂軍政高層內部出現異動，甚至可能牽涉前國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）勢力，因此進一步收緊普丁周邊安全。

此外，俄國也罕見縮小今年紅場勝利日閱兵規模。這場紀念蘇聯擊敗納粹德國的重要活動，將首次在近20年來不對外展示坦克、彈道飛彈與軍校學員。克宮對外宣稱是因烏克蘭「恐怖威脅」，但流亡海外的俄國反對派人士霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）直言，普丁如今「真的很怕死」，尤其烏軍無人機多次深入俄羅斯，更讓他擔心遭到突襲暗殺。

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