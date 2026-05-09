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重擊民主黨！維州最高法院「推翻選區公投」　川普：巨大勝利

▲▼美國維吉尼亞州最高法院以4比3，推翻一份通過公投的選區重劃方案。（圖／路透）

▲美國維吉尼亞州最高法院以4比3，推翻一份通過公投的選區重劃方案。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國維吉尼亞州選情傳出重大變數！維州最高法院8日做出關鍵裁決，以4比3的票數推翻了一份旨在增加民主黨優勢的新選區圖。這項決定不僅沒收了民主黨試圖從共和黨手中奪取4個眾議院席次的機會，更對該黨在11月期中選舉奪回眾議院掌控權的計畫造成重擊。

法院認定程序違規　4比3裁定公投無效

根據《路透社》報導，維吉尼亞州選民今年4月21日公投通過一份新的選區圖，允許官員在2030年全國下一次例行重劃前，提前重新劃分國會選區，有望讓民主黨在聯邦眾議院增加4個席次。

維吉尼亞州最高法院多數法官認為，民主黨議員去年在批准該公投提案時，並未遵守正確的法定程序。法院指出，民主黨為了趕在11月選舉前將提案送交公投，程序過於倉促。

裁決書顯示，維州法律規定憲法修正案必須經過兩屆連續的立法機關批准，且中間須間隔一次州級選舉。

然而，民主黨首度通過提案的時間是2025年10月31日，當時州普選的提前投票早已開始，甚至已有超過130萬人完成投票，約佔總票數的40%。法院據此認定，這並不符合「間隔一次選舉」的要求，因此判定該選區圖無效。

川普激讚「巨大勝利」　民主黨痛批反民主

裁決結果出爐後，兩黨反應激烈。總統川普（Donald Trump）隨即在社群平台Truth Social發文歡慶，直指這項裁決是共和黨的巨大勝利。共和黨全國委員會（RNC）主席格魯特斯（Joe Gruters）也嘲諷表示，民主黨剛學到了一課，「當你試圖操弄選舉，結果就是輸。」

民主黨方面則深表不滿。眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）痛批此舉反民主，且完全無視4月份公投中數百萬選民的意志。維州民主黨已於8日晚間提交法庭文件，準備向聯邦最高法院提出緊急上訴。

共和黨勝算飆升　期中選舉壓力仍大

維吉尼亞大學政治中心分析家孔迪克（Kyle Kondik）指出，這項裁決毫無疑問提高了共和黨維持眾議院多數的勝算，「無論你昨天認為共和黨贏面多大，今天機率肯定更高了。」目前共和黨在全國僅需維持不淨損失超過2席，即可穩住眾院主導權。

不過，共和黨仍面臨不少阻礙。報導指出，許多選民對於川普處理經濟的手法，以及導致油價飆升的伊朗戰爭感到不滿，這些因素都可能成為共和黨在11月大選的逆風。

民主黨州眾議員普萊絲（Marcia S. Price）則強調，雖然選區圖遭推翻，但現在的任務是「舔好傷口，站起來繼續戰鬥」，透過強力動員選民來翻轉席次。

全美選區重劃大戰　兩黨砸億元美金廝殺

這場司法戰反映了全美兩黨對於選區劃分權的激烈爭奪。目前共和黨在全國戰場佔有優勢，包括德州先前在川普促使下重新劃定選區，以及聯邦最高法院近期削弱《投票權法案》關鍵條款，讓共和黨更有空間在南方各州拆分民主黨選區。

據統計，民主黨與共和黨相關組織為了這次維州公投宣傳，砸下的資金已逼近1億美元（約台幣32.4億元），足以顯見選區圖改劃對兩黨奪取國會控制權的關鍵戰略意義。

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