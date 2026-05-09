美韓正式簽署造船合作MOU！華府年底設新中心　攜手商船、人才培育

▲南韓產業通商部長金正官於當地時間6日抵達美國。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓產業通商資與美國商務部在華府簽署「美韓造船夥伴倡議」（KUSPI）合作備忘錄（MOU），未來將在商船建造、人才培育、造船現代化與海洋製造投資等領域深化合作，預計今年在華府設立美韓造船夥伴中心。外界關注，這是否將進一步推動先前提出的「MASGA（讓美國造船業再次偉大）」大型合作計畫。

根據《韓聯社》，美國商務部國際貿易署（ITA）於當地時間8日發布聲明，指出南韓產業通商部部長金正官訪美，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）簽署合作備忘錄，象徵美韓兩國在戰略產業合作再度邁出一步。

ITA表示，KUSPI將作為美韓造船合作的新平台，除了強化商船建造合作外，也將涵蓋造船人才培訓、產業現代化，以及海洋製造領域的投資與技術交流。雙方也規劃今年內在華府成立「美韓造船夥伴中心」，作為政府、企業與研究機構之間的合作樞紐。

依照規劃，美方未來將推動外資投入美國海洋產業基礎建設，並與南韓合作進行造船廠生產效率提升計畫、技術交流及人才培育。美國商務部將負責協調美國造船企業、供應鏈廠商、大學與研究機構的交流，同時擔任美國政府窗口。

南韓產業通商部則負責整合南韓政府與造船業相關單位，並提供中心營運所需的人力與資金。

據悉，去年南韓總統李在明與美國總統川普進行會談期間，就曾以「MASGA（讓美國造船業再次偉大）」為口號，達成總額1500億美元的對美造船投資協議。該投資案也是南韓承諾對美投資3500億美元計畫的一部分，當時雙方以美方調降對南韓商品與汽車關稅作為交換條件，汽車關稅稅率更從25%降至15%。

另外，金正官此次6日起訪問華府，除了與盧特尼克等美國政府官員進行戰略投資預備協商外，也與美國聯邦國會人士會面，討論對美投資與雙邊貿易等議題。