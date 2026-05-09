酒醉男上路睡翻！特斯拉自動駕駛「時速破百」　跑給芬蘭警察追

▲警方行車記錄器拍下追車逾2分鐘的過程。（圖／翻攝hs.fi）



記者吳美依／綜合報導

芬蘭一名男子爛醉酒駕，在高速公路上昏睡不醒，讓特斯拉自動駕駛「代駕」並一路狂奔。這名失格駕駛8日被正式起訴，警方緊急追趕的行車記錄器影片也隨之曝光。

《赫爾辛基日報》報導，這起事件去年7月發生在拉木藍塔（Lappeenranta）境內的6號國道。警方發現一輛黑色特斯拉駕駛模式異常，長時間壓著左線行駛，時速穩定維持在115公里，而且對警車的閃燈警示與鳴笛毫無反應。

警方靠近查看，才發現駕駛頭垂胸前、睡得不省人事。追趕一陣子後，他們決定冒險將警車切入特斯拉前方，並且緩緩減速，讓自動駕駛偵測到前方障礙物，最終跟著減速並完全停下，整段追車過程超過2分鐘。

攔截成功後，警方費了很大一番功夫才把駕駛搖醒，隨後對其實施酒測，結果竟顯示血液酒精濃度高達千分之2.72，是芬蘭法定酒駕標準千分之0.5的5倍多。

檢察官本週正式提出「危害交通安全罪」以及「嚴重酒後駕車」罪名，並求處約4個月有期徒刑或社區服務。駕駛也已坦承出發前飲酒，上路後不小心睡著。南卡瑞里亞地區法院（South Karelia District Court）預計下週作出判決。