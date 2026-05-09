選美皇后變密醫！無照執業7年「害15人毀容」　隆唇2次臉全爛

▲印尼選美皇后珍妮（Jenny Rahmadi Fitri）無照行醫長達7年。（圖／翻攝自IG／jennyrahma_55，下同）



記者張方瑀／綜合報導

印尼一名曾入選選美大賽決賽的佳麗，憑藉著自身亮麗的外型作為活招牌，開設整形外科診所，過去7年間吸引無數愛美女性慕名而來。不料，這間診所背後竟是恐怖陷阱，多名患者術後出現傷口化膿、毀容甚至永久性掉髮，警方調查後才發現，這位選美皇后根本是名連一天醫學院都沒讀過的密醫。

選美頭銜當信用背書 佳麗變身「名醫」非法執業7年

根據外媒綜合報導，現年30多歲的珍妮（Jenny Rahmadi Fitri）曾是2024年「印尼公主選美大賽」（Puteri Indonesia 2024）的決賽佳麗，在當地頗具知名度。

她利用選美皇后的光環，早在2019年便於廖內省（Riau）開設了「Arauana 美容美學診所」（Arauana Beauty Aesthetic Clinic），並親自擔任主刀醫師。

珍妮不僅在診所內懸掛各類醫學證書，更在社群媒體上大肆宣傳，利用網紅影響力與低於市價的折扣吸引顧客。許多受害者表示，當初就是看到珍妮本人完美的外貌，加上她選美皇后的身分，才會放心地將臉蛋交給她處理，完全沒想到這一切全是假象。

拉皮變毀容 患者傷口化膿、永久性掉髮慘不忍睹

這起案件之所以曝光，是因為一名受害者在接受臉部拉皮手術後，出現嚴重的術後併發症。該名患者不僅傷口處嚴重出血、深度感染且不斷流膿，最後更在眉毛與頭皮留下永久性疤痕，導致部分區塊的毛髮再也長不出來，造成不可逆的傷害。

廖內省警方接獲報案後展開追查，發現受害者人數多達15人，且數字仍在持續增加中。另一名受害者則在接受兩次隆唇手術後，導致臉部永久性變形，心理留下了難以抹滅的創傷。

警方指出，珍妮雖然在診所展示證書，但她實際上根本沒有醫師執照，甚至從未接受過任何正規的醫學教育或專業訓練。

警直搗住處逮人 印尼公主基金會氣炸：撤銷頭銜

由調查官昆科羅（Ade Kuncoro）帶領的警方團隊，上月底前往珍妮位於武吉丁宜（Bukittinggi）的住處將其逮捕歸案。珍妮因涉嫌違反《印尼衛生法》及《消費者保護法》遭到起訴，該診所也已立即查封。

這起案件也驚動了選美官方，印尼公主基金會對此感到極度震驚與憤怒，隨即發布聲明宣布撤銷珍妮的選美頭銜，並將她的名字從歷屆得主名單中除名，正式與其切割。

醫療專家提醒，隨著醫美風氣盛行，非法診所層出不窮，民眾在接受任何醫療行為或手術前，務必親自核實醫師的執照與執業背景，切勿因公眾人物的知名度或低價誘惑而輕易冒險。