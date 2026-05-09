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1.2公尺外星人搭UFO降落？美解密60年前目擊報告：穿太空裝現身

▲▼1.2公尺外星人搭UFO降落？美解密60年前目擊報告：穿太空裝現身。（圖／翻攝美國國防部）

▲五角大廈公布最新一批UFO檔案。（圖／翻攝美國國防部）

記者吳美依／綜合報導

美國五角大廈8日公布最新一批不明飛行物（UFO）與不明異常現象（UAP）檔案，外界紛紛深入挖掘這些珍貴的解密資料。《紐約郵報》引述一份1966年聯邦調查局（FBI）內部備忘錄，揭露疑似目擊外星人的震驚資訊。

這份日期標註為1966年10月19日，主旨為「不明飛行物」的FBI內部備忘錄寫道，「1965年是UFO目擊事件最多的一年」。其中最驚人的描述是，曾有一名目擊者看見從疑似UFO降落的外星船船員，身高僅約3.5至4英尺（約1至1.2公尺），「身上似乎穿著太空裝與頭盔」。

這份備忘錄主要討論了《飛碟》（Flying Saucers）一書提及的內容。作者愛德華茲（Frank Edwards）蒐集了1940至 1960年代之間的大量目擊紀錄、雷達追蹤報告及飛行員親身經歷，引發民眾對於外星人與UFO濃烈興趣。

備忘錄詳細描述了書中說法，即UFO是「被派來觀察地球活動的太空載具」，外觀為拋光金屬物體，會輻射熱能與光芒，甚至足以造成近距離目擊者灼傷，顏色從「亮白到暗紅乃至鮮橙色」都有，部分還有強烈閃爍燈光。

▼目擊者疑似看見外星人的報告。（圖／翻攝美國國防部）

▲▼1.2公尺外星人搭UFO降落？美解密60年前目擊報告：穿太空裝現身。（圖／翻攝美國國防部）

至於UFO型態則可分為三類，最長可達300英尺（約91公尺）的飛船形、直徑數英尺至100英尺（約30公尺）的碟形，以及當時最常被目擊的蛋形。

根據備忘錄所述，被目擊的UFO能以「驚人速度」安靜移動，懸浮在空中後瞬間加速離去。此外，疑似墜毀UFO的殘骸已至少3度被尋獲，材質包含鎂合金、純鎂，以及一種含有「15微米金屬球體」且表面留有「微隕石撞擊痕跡」的未知超硬金屬。

值得注意的是，FBI提到，《飛碟》引述的許多目擊者皆為「可靠人士」，涵蓋執法人員、執勤軍事人員及商業航空機師。備忘錄最終也提及書中預測，那就是UFO很快就會公開降落地球，主動與地球聯繫。

在美國總統川普指示下，五角大廈這次公開了162份UFO檔案，包括照片、影像及許多目擊報告，甚至還有1947年看見「飛碟」的目擊紀錄。川普政府表示，更多文件將在未來幾週陸續公開。

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