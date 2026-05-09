衛星影像曝！伊朗石油出口樞紐「漏油」　灰白油汙覆蓋45平方公里

▲伊朗主要石油出口樞紐哈爾克島附近數十平方公里發生石油洩漏。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

衛星影像顯示，伊朗主要石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）附近海域，本周疑似發生大規模漏油事故，大片灰白色油污覆蓋海面，範圍達45平方公里。專家指出，影像片段所顯示的外觀與原油洩漏相符。若確認屬實，可能成為美伊衝突爆發70天以來最嚴重的漏油事件之一。

根據《路透社》，歐盟哥白尼計畫（Copernicus）旗下「哨兵」（Sentinel-1、Sentinel-2、Sentinel-3）衛星從5月6日至8日拍攝到相關畫面，可見哈爾克島西側海域出現大片灰白色油膜狀物體。哈爾克島全長約8公里，是伊朗最核心的原油出口基地，約占全國90%石油出口量，主要銷往中國。

「衝突與環境觀察站」（Conflict and Environment Observatory）研究員莫蘭（Leon Moreland）表示，「從衛星畫面觀察，油污外觀與原油洩漏情況高度一致，估計覆蓋面積約45平方公里。」不過，他也指出，目前仍無法確認漏油原因與實際源頭，且5月8日最新影像中，尚未發現新的持續性外洩跡象。

專注氣候與大宗商品分析的顧問公司Data Desk共同創辦人戈達德（Louis Goddard）則認為，影像顯示的確很可能是大規模油污。他指出，若最終證實，這恐怕是美國與以色列對伊朗戰爭爆發以來，規模最大的漏油事件。

報導指出，美軍先前曾宣稱，在戰事初期已摧毀哈爾克島的部分軍事目標。如今，美國海軍持續封鎖伊朗港口，試圖阻止伊朗油輪進出，而美伊雙方軍事力量也多次在波斯灣爆發衝突。

持續升高的中東局勢，已導致數百艘商船受困波斯灣，全球原油供應鏈也遭遇近年最嚴重干擾之一，不僅影響原油出口，液化天然氣（LNG）與其他石油產品供應也受到波及。