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拒絕漢他病毒郵輪停靠　居民憂「新冠噩夢重演」威脅封港抗議

▲▼2026年5月8日，西班牙加那利群島（Canary Islands）特內里費島（Tenerife ）居民抗議爆發漢他病毒疫情的郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）抵達。（圖／路透）

▲5月8日，特內里費島居民抗議「洪迪斯號」抵達。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

荷蘭籍豪華遠征郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，已經造成3死6確診。在西班牙中央政府允許下，該船即將駛抵加那利群島（Canary Islands）特內里費島（Tenerife），引發當地居民群起抗議。

無資訊、強推動！居民想起新冠噩夢

來自港口工人工會的巴蒂斯塔（Joana Batista）表示，他們對於工人要在毫無安全措施與詳細資訊情況下繼續工作非常不滿，「如果船要停靠這裡，那當然可以，但該有的防護措施必須到位。居民需要了解這會對他們產生什麼影響，以及乘客會被如何安置。」部分工會成員更揚言，若訴求未獲回應，將直接封鎖港口入口。

▲▼2026年5月8日，西班牙加那利群島（Canary Islands）特內里費島（Tenerife ）居民抗議爆發漢他病毒疫情的郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）抵達。（圖／路透）

隨著成千上萬無證件移民從西非與北非乘船抵達加那利群島，這次接收事件不僅在中央引發政治風波，也讓反對移民的居民不滿。

此事也讓不少居民聯想到新冠疫情初期的夢魘，當年一名德國遊客在臨近的戈梅拉島（La Gomera）成為西班牙首例確診，隨後特內里費島一間飯店更有近1000名房客與員工遭到隔離。而世界衛生組織（WHO）與西班牙政府持續淡化這次接收郵輪與新冠疫情的聯想，強調現況與疫情不可相提並論。

島上營養學家塞德尼奧（María de la Luz Sedeño）談到洪迪斯號時難掩憤怒，「對於加那利群島人民必須忍受的事情來說，這是最後一根稻草」。她指出，中央政府漠視加那利群島自治區主席克拉維霍（Fernando Clavijo）強烈反對郵輪靠岸的訴求，「這裡人們的聲音並沒有被聽見」。

▼洪迪斯號從維德角外海駛向西班牙加那利群島。（圖／路透）

▲▼ 洪迪斯號（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情， 維德角首都普萊亞（Praia）一名身穿防護服的醫護人員協助撤離疑似病例下船。（圖／路透）

政府緊急回應　保證無接觸風險

針對粗暴推行與缺乏透明度的抨擊聲浪，西班牙中央政府隨後公布細節，試圖化解外界疑慮。依照計畫，洪迪斯號不會直接停靠特內里費港口，而是在外海下錨，再以接駁方式將乘客送往島嶼東南側的格拉納迪亞工業港（Puerto de Granadilla），全程遠離住宅區。

船上14名西班牙籍乘客將被送往馬德里隔離，其餘外籍人士則是遣返母國。西班牙民防署署長巴爾孔內斯（Virginia Barcones）保證，乘客與島上居民絕無接觸風險，「居民將受到全面且完整的保護」。

部分居民獲悉詳情後情緒趨於平穩，退休人士費南德斯（Marialaina Retina Fernández）表示，獲得更多資訊之後，她已經稍微放心一點，「他們來到這裡並非理想狀況，但如果當局說他們會竭盡所能確保無人感染，只能希望事情真的會這樣發展。」

郵輪爆漢他釀3死6確診　WHO揭感染源：疑在阿根廷、智利染病

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