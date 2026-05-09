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一張門票3.6億？世足決賽「官方定價破百萬」　轉售平台更驚人

▲世足賽冠軍金盃。（圖／CFP）

▲2026年世足將於6月登場。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

2026年世界盃足球賽將在6月11日登場，但冠軍賽都還沒開踢，國際足總（FIFA）已將最高票價調漲到3萬2970美元（約台幣103萬元），官方轉售平台更出現最高1149萬9998.85美元（約新台幣3.6億元）的天價，引發各界譁然。

冠軍賽一票百萬　FIFA主席稱合理

本屆世足由美國、加拿大與墨西哥三國合辦，決賽預計7月19日在美國紐澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行。但與原本的1萬990美元（約新台幣34萬元）相比，調漲後的最頂級第一類（Category 1）門票售價竟足足漲了3倍。

FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）為今年的票價爭議辯護。他7日主張，美國是全球娛樂產業最發達的地方，必須依照市場行情與需求定價，「在美國，就連大學賽事都很難買到300美元（約新台幣9395元）以下的票，更別說頂級職業賽事了。」

不過，儘管美國大學橄欖球季後賽與超級盃（Super Bowl）的門票價格可能很高，但許多運動賽事、包括目前正在進行的NBA季後賽，通常不到300美元就能買到票。

▼FIFA主席因凡蒂諾。（圖／路透）

▲▼FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）。（圖／路透）

轉售行情曝光　美議員要求說明

《衛報》報導，在FIFA官方轉售平台（Fifa Resale/Exchange Marketplace）上，決賽門票7日開始發售，當天價格從8970美元（約新台幣28萬元）到1149萬9998.85美元都有，最高標價位於看台頂層倒數第4排的座位。

FIFA不會干涉該平台的出售票價，但會向每筆交易的買家收取15%購買費，同時向賣家收取15%轉售費。

紐澤西州聯邦眾議員帕隆（Frank Pallone）與內莉波（Nellie Pou）已於7日聯名致信FIFA，要求在5月22日前說明動態定價機制、尚未售出的票數、未來釋票計畫，以及轉售平台收費的正當性，「我們非常關切FIFA採用不透明定價、變動規則及潛在欺騙性行為的報導」，同時質疑該組織限制門票供應以調節市場需求。

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