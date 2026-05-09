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台灣支持軍購條例通過　美國警告：延後經費恐對中讓步

▲▼漢光41號演習，國軍操作陸射劍二飛彈。（圖／六軍團提供）

▲漢光41號演習，國軍操作陸射劍二飛彈。（圖／六軍團提供）

記者張方瑀／綜合報導

立法院於台北時間8日正式三讀通過攸關對美軍購的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限總額高達新台幣7800億元。對此，美國國務院對此項預算在延宕後獲得通過表示鼓舞，但同時也發出強硬警告，直言若進一步延後其他已規劃的防衛經費，無異於是在向中國共產黨「做出讓步」。

分兩階段執行　軍購預算上限7800億

根據《中央社》報導，立法院會8日經表決三讀通過軍購特別條例，內容主要針對強化台灣不對稱戰力的建置。根據法案內容，預算上限總共匡列7800億元，將分為兩波執行，第一波對美軍購預算上限為3000億元，第二波則為4800億元。

此項法案的通過，象徵台灣在提升自我防衛能力上跨出重要一步。針對表決結果，美國國務院一名發言人透過電子郵件回覆記者表示，美方支持台灣獲取與其面臨威脅相稱的關鍵防衛能力，這不僅符合《台灣關係法》，也體現了美國歷屆政府超過45年來的堅定承諾。

美方示警：延後撥款等同對中共讓步

儘管美方對特別預算在「無益的拖延」後終於通過感到欣慰，但國務院也毫不諱言地指出其中的隱憂。發言人強調，進一步延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，在實質意義上就是對中國共產黨的讓步，暗示預算縮減或進度落後可能削弱防禦效能。

事實上，總統賴清德去年曾提出為期8年、總額約40億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算，旨在抗衡中國的軍事威脅。然而，該計畫在立法院遭到國民黨為首的在野陣營強力阻撓，最終推動了規模縮減後的國民黨版本提案。

排除商購及委製　國防部憂損建軍完整性

針對最終通過的7800億元版本，台灣國防部也表達了擔憂。國防部指出，目前通過的軍購條例中，完全排除了「商購」以及「委製」案項。軍方認為，這種做法可能會損及國防建軍規劃的完整性，導致部分防衛缺口難以透過多元管道及時補齊，對長期戰力佈局恐產生不利影響。

這項總額近8000億元的軍購案，雖然獲得美方在政治面上的支持，但後續經費撥付與建軍完整性的爭議，預計仍將成為國內政壇與美台防務溝通的關注焦點。

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