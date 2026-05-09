助伊朗製造飛彈、無人機　美財政部「制裁10中港企業」

▲美國財政部對協助伊朗取得武器及無人機原料的10名個人與企業實施制裁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部8日宣布，將對協助伊朗取得武器及無人機原料的10名個人與企業實施制裁，其中包括數家位於中國與香港的公司。這些對象被指控協助伊朗獲取製造「見證者」（Shahed）無人機與彈道飛彈所需的關鍵物資。

根據《路透社》報導，這項制裁行動就在美國總統川普（Donald Trump）準備前往中國與國家主席習近平會面前夕宣布，且目前結束伊朗戰爭的努力正處於僵局。

劍指軍事工業鏈 美方：準備實施次級制裁

美國財政部在聲明中強調，美方已準備好針對伊朗的軍事工業體系採取進一步經濟行動，以阻礙德黑蘭重建產能。此外，財政部也指出，已做好準備對任何支持伊朗非法貿易的外國公司採取行動，包含航空公司在內。

針對協助伊朗的外國金融機構，美方亦可能實施「次級制裁」，這項威懾範圍也涵蓋了與中國俗稱「茶壺」的地方小型煉油廠有業務往來的機構。

鎖定荷莫茲海峽安全 防堵伊朗封鎖航道

奧秘風險顧問公司（Obsidian Risk Advisors）執行合夥人埃里克森（Brett Erickson）指出，財政部的行動旨在打擊伊朗威脅荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及區域盟友的能力。

自今年2月28日美、以兩國攻擊伊朗境內大量目標後，伊朗便關閉了這條銜接伊朗與阿曼的關鍵水道。全球約五分之一的原油與液化天然氣需經此運往全球，自戰爭爆發導致航運近乎停擺以來，全球能源價格已大幅飆升。

根據受英國政府資助的資訊韌性中心（Centre for Information Resilience）數據顯示，伊朗為無人機製造大國，每月產能可達約1萬架。

制裁名單曝光 中港多間企業入列

埃里克森分析，目前制裁範圍仍較為限縮，給予伊朗調整採購管道的空間，且美方尚未針對維持伊朗經濟運作的中國銀行業下手。本次列入制裁的名單如下：

上海宇世達國際貿易有限公司（Yushita Shanghai International Trade Co Ltd）：位於中國，涉嫌協助伊朗從中國採購武器。

Elite Energy FZCO：位於杜拜，涉嫌轉移數百萬美元至香港公司以協助採購。

HK Hesin Industry Co Ltd（香港）與 Armory Alliance LLC（白俄羅斯）：於採購中擔任中間人。

Mustad Ltd：位於香港，協助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）採購武器。

Pishgam Electronic Safeh Co：位於伊朗，負責採購無人機馬達。

寧波希泰克絕熱材料有限公司（Hitex Insulation Ningbo Co Ltd）：位於中國，供應彈道飛彈所需材料。