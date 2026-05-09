老公在前線打仗！　車臣25歲人妻遭父「榮譽處決」逼挖墳再槍斃

▲車臣25歲三寶媽祖赫拉遭54歲父親穆扎耶夫榮譽處決。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯車臣共和國（Chechnya）傳出一起駭人聽聞的「榮譽處決」案件，一名25歲的三寶媽疑似被控在丈夫遠赴烏克蘭前線作戰期間出軌，竟遭到親生父親殘忍殺害。據調查報導指出，這名女性在斷氣前，不僅被親父強行剃光頭髮，還被要求「親手挖好自己的墳墓」。

強逼自掘墳墓 三寶媽遭父剃頭處決

根據《太陽報》報導，25歲的祖赫拉（Zukhra Muzayeva）日前失蹤，經調查記者與消息人士揭露，她已在4月底於庫爾恰洛伊村（Kurchaloy）遭到54歲的親生父親穆扎耶夫（Samradi Muzayev）殺害。

報導指出，穆扎耶夫身為軍人，行徑卻極其殘暴。他在行兇前，先是動手剃光了女兒祖赫拉的頭髮，隨後強迫她親手挖好之後要埋葬自己的墳墓，最後才開槍將其射殺。

父謊稱女兒「滾到國外」 夫不滿：殺人沒先講

面對媒體詢問，穆扎耶夫矢口否認殺人，語氣強硬地宣稱女兒還活著，只是「滾到國外去了」，並反問記者「是誰說我殺了她？」隨後便拒絕提供任何細節並掛斷電話。

令人心寒的是，祖赫拉的丈夫、33歲的馬戈馬多夫（Yakub Magomadov）目前仍受命於普丁軍隊，在烏克蘭前線作戰。據悉，馬戈馬多夫對於妻子的死並非感到悲痛，而是「很不爽」岳父竟然在未告知他的情況下，就擅自執行這場謀殺。

16歲包辦婚姻 生前經營IG代購

祖赫拉16歲時就透過包辦婚姻嫁給馬戈馬多夫，17歲生下雙胞胎，隨後又育有一名女兒。在生活中，她是一名努力經營事業的職業女性，平時會在Instagram上販售美妝產品貼補家用，沒想到卻因被指控「讓家族蒙羞」而命喪至親之手。

車臣官方「睜一隻眼閉一隻眼」

「榮譽處決」在車臣及北高加索地區一直是根深蒂固的社會問題，通常是家屬為了報復被認為行為不端、損害家族名譽的女性。該地區目前由普丁的堅定盟友、政治強人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）統治，長期存在大規模侵犯人權的爭議。

目前《歐洲新報》已公開呼籲俄羅斯執法單位針對祖赫拉的失蹤與謀殺指控展開調查，但報導也直言，普丁治下的執法部門對於這類悲劇，往往選擇睜一隻眼閉一隻眼。