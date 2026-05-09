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郵輪爆漢他釀3死6確診　WHO揭感染源：疑在阿根廷、智利染病

▲▼荷蘭籍郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）。（圖／路透）

▲荷蘭籍郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）8日證實，一艘前往西班牙的郵輪爆發漢他病毒（hantavirus）疫情，目前已造成6例確診，其中3人不幸死亡。初步調查顯示，首例個案可能是在登船前於南美洲的阿根廷、智利旅遊時受感染，隨後在船上發生傳播。

安地斯病毒現蹤　郵輪爆發漢他疫情已釀3死

根據《路透社》報導，世衛組織指出，這起漢他病毒爆發事件與一艘郵輪有關，截至目前共有6例確診及2例高度疑似病例。在確診的6起病例中，經PCR檢測證實感染的是「安地斯病毒」（Andes virus），為漢他病毒的其中一種類型。

數據顯示，該郵輪在5月2日首度通報疫情時，船上共有147名乘客與船員，另外有34人則在通報前便已先行下船。

美籍乘客緊急撤離　專機載回內布拉斯加州

針對這起疫情，多國已展開醫療監控與行動。目前有4名病患分別在南非、荷蘭及瑞士住院治療；至於送往德國採檢的一起疑似個案，結果則為陰性。

美國疾病管制與預防中心（CDC）8日也發表聲明，強調美方正密切監控船上美籍旅客的健康狀況。

郵輪業者「遠洋探險公司」（Oceanwide Expeditions）資料顯示，船上共有17名美國公民。美國CDC計畫派遣政府醫療撤離專機，將這些乘客載往內布拉斯加州的奧馬哈（Omaha）進行後續處置。

世衛揭可能感染途徑：登船前於南美受感染

這艘郵輪於5月6日離開維德角（Cabo Verde），原定前往西班牙加那利群島（Canary Islands）讓乘客下船。世衛組織評估認為，此疫情對全球大眾的風險較低，但對船上的乘客與船員而言，風險則達中等程度。

關於疫情源頭，世衛表示，首名病例可能是在登船前就已受到感染，感染地點推測是在阿根廷或智利旅遊期間，病毒隨後才在船上進一步傳播。

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