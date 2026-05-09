美伊衝突終結？　川普親口曝「今晚會有消息」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普8日表示，針對美方提出旨在結束衝突的提案，美國政府預計將在今晚收到伊朗方面的回覆。儘管國務卿盧比歐（Marco Rubio）稍早曾直言伊朗政府體系失能，但川普對伊朗是否刻意採取拖延戰術持保留態度，僅表示「很快就會揭曉」。

川普：今晚應該會有消息

根據CNN報導，川普（Donald Trump）受訪時證實，美方正等待德黑蘭當局針對結束衝突的提案給出答案。當CNN記者霍姆斯（Kristen Holmes）問及是否已收到回覆時，川普回應，「據稱我們今晚會收到他們的消息。」

面對媒體追問是否認為伊朗在談判中採取拖延戰術，川普表示自己並不知情，「我們很快就會知道了。」他在發表這番言論前，盧比歐已先行透露，美方預計8日能收到這份關鍵提案的回應。

盧比歐憂伊朗體系失能 點名「荷莫茲海峽」威脅

國務卿盧比歐8日稍早在義大利羅馬受訪時提到，美方確實希望今天能有消息，並強調，「我們希望這是一個認真的提議。」

他指出，雖然美方一直密切關注，但截至最後一個小時都還沒收到回應，這可能與伊朗內部局勢有關，「他們的系統仍高度支離破碎，且運作失能，這可能成為回覆的阻礙。」

盧比歐強調，美方的目標是希望伊朗的回覆能讓雙方進入「嚴肅的談判進程」。此外，他也對昨晚的一份報導表示高度關切，內容指出伊朗已設立或正試圖設立一個專門機構，用以控制海峽的交通。

盧比歐警告，伊朗若試圖控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），將會是「非常麻煩且無法接受的」行為。目前美方仍維持密切監控，等待今晚伊朗的正式表態。